مواد مجهولة المصدر في منزل مهجور في السرة

وطن النهار

اكتشف رجال الاطفاء مواد يشتبه بها بعد بلاغ ورد عن وجود حريق في احد المنازل في منطقة السرة، وقادت رائحة غريبة تنبعث من احد المناهيل الى اكتشاف المواد، وقام رجال الاطفاء بانتشال المواد المخزنة وتسلمها الى الجهات المختصة. و ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن اكتشاف مواد مخزنة بكميات كبيرة في منزل مهجور بمنطقة السرة يعتقد انها مواد مشبوهة وغير معروفة المصدر وذلك عندما ورد بلاغ الى غرفة العمليات يفيد عن وقوع حريق مجهول. واوضحت الادارة بأن فرق إطفاء الشهداء والمواد الخطرة هرعت الى موقع الحادث وقادت رائحة غريبة رجال الإطفاء لاكتشاف الكميات المخزنة في منهول المنزل وتم ابلاغ رجال الأمن في هذه الواقعة وطلبوا تدخل رجال إطفاء مركز البحث والانقاذ الذي قام رجاله بمهمة النزول في قاع المنهول واخراج كميات كبيرة من هذه المادة وتسليمها الى جهة الاختصاص لتحديد نوعها واتخاذ الاجراءات اللازمة.