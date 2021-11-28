«أوميكرون».. الرُعب الاقتصادي يعود

مال وأعمال

خسائر كارثية اطاحت بأسواق المال العالمية، وتراجعات حادة اصابت اسعار النفط التي تراجعت بحوالي 10 دولارات لبرميل النفط، فيما انتفضت دول العالم بعد ساعات من الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا «كوفيد-19» «أوميكرون» التي رصدت اول حالة منه في جنوب افريقيا.

«النهار» رصدت رؤى الخبراء والمعنيين تجاه الأزمة، والتي سادها الغموض الناتج عن ضبابية الوضع تجاه المتحور الجديد، ففي حين اشار البعض الى ان الأزمة «جيوسياسية» بسبب فشل محور بايدن في خفض اسعار النفط واجبار تحالف «اوبك +» على زيادة الانتاج لتهدئة اسعار الوقود وكبح جماح التضخم المتزايد في الأسعار في اميركا ودول اوروبا، اشار آخرون من الطبيعي ان تتخذ الدول اجراءاتها الاحترازية تجاه المتحور الجديد في الفيروس وغلق اجوائها امام جنوب افريقيا ودولاً افريقية مجاورة لها.

وتوقع خبراء لـ«النهار» ان تشهد البورصة خلال اليومين المقبلين انخفاضات حادة بسبب الوضع العالمي، وكذلك بسبب التخوفات من ان تؤدي تلك القرارات لاغلاقات تفاقم الأزمة الاقتصادية التي بدأت الكويت تتعافى منه بشكل تدريجي.

وأشاروا الى ان الأزمة تكمن في غياب الاصلاحات الاقتصادية والمالية من قبل الحكومة وأن الآمال معلقة على الحكومة المرتقب تشكيلها للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية.

وفيما يلي التفاصيل:

خطة حكومية

في البداية، اوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، ان اسواق الاسهم تراجعت بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي قد يؤدي الى توقف الانشطة التجارية واقفال الدول لحدودها، ما يؤدي الى تراجع الأعمال وزيادة البطالة.

وبين ان تزايد الانفاق الحكومي الضخم في اميركا قد يخفف من تلك النتائج، مشيراً الى ان اسعار النفط قد تتراجع هي الأخرى بسبب تراجع الطلب الناتج عن الاقفال التجاري.

وفيما يتعلق بتأثير تلك النتائج على السوق المحلي، اوضح البدر لا توجد خطة خطة حكومية متماسكة وفعالة حتى الآن للتعامل مع تحديات المالية العامة واصلاح الاقتصاد. وقال «نأمل ان تتمكن الحكومة القادمة بتصحيح المسار والتعامل مع الصعوبات التي تنتظرنا».

تغيرات جيوسياسية

الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني ابدى استغرابه من التراجعات الحادة في اسواق الأسهم والنفط والتي ادت الى الانخفاض في السوق النفطي بحوالي 10 دولارات مرة واحدة، فيما ارجع تلك التراجعات الى الأوضاع الجيوسياسية الصعبة التي يمر بها العالم حالياً، موضحاً ان فشل محور بايدن في خفض اسعار النفط وراء هذا الانهيار الكبير في الأسعار، حيث ان تفاعل اسواق العالم مع المتحور الجديد لم يكن بنفس الوتيرة التي تفاعل بها مع فيروس كورونا حين صدوره.

وأشار الى ان الأسبوع الحالي سيشهد من يوم الاثنين تقلبات حادة وعنيفة في اسعار النفط، ستليها في الأسبوع الذي يليه ارتفاعات في اسعار النفط وتصحيح لأوضاع الأسواق العالمية.

واستدرك بالقول ان استراتيجية السحب من الاحتياطي النفطي لم تجد نفعاً وهو ما سيدفع كل الأسواق العالمية الى الارتفاع مرة اخرى.

لا غلق للأنشطة

وفي المقابل، اكد عضو مجلس ادارة صروح القابضة سليمان الوقيان انه لا غلق للأنشطة التجارية مرة اخرى في الكويت، وأن الحكومة ستقوم بغلق الأجواء امام القادمين من جنوب افريقيا والدول الأفريقية المجاورة لها مثلما اتخذت السعودية والأردن والبرازيل والمغرب ومصر، بالاضافة الى اميركا وبريطانيا وفرنسا ودولاً اوروبية اخرى.

واستدرك ان البورصة الكويتية من الطبيعي ستكون حمراء، الا انها ستعاود الارتفاع بدءاً من يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل.

عملات رقمية

وبدوره، بين الباحث الاقتصادي محمد رمضان ان ما حدث في الأسواق من هلع امر طبيعي في ظل ارتفاع وتيرة انتشار المتحور الجديد وأن الكثير حالياً متخوف من السفر الى الخارج، حتى لا يقع في دائرة العالقين.

وبين انه لا يمكن وضع الأمر في سياق الظروف الجيوسياسية وأن الأمور محصورة فقط في هذا التوجه، وأن العوامل الأخرى المتعلقة بالمتحور الجديد لها تأثير كبير على ما يشهده العالم من تطورات. وأشار الى ان العملات الرقمية شهدت ارتفاعاً على وقع التفاعلات الأخيرة من اسواق المال العالمية وأسعار النفط.

موجات بيع مضاربية

وأشار مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الى ان السوق سيشهد تراجعاً اليوم مع توقع موجات بيع بسبب تأثير الاسواق العالمية، ومتوقع بيع اكثر من المضاربين الذين دخلوا السوق خلال الأشهر الماضية، لأن الأسعار في الأسهم المضاربية مرتفعة بدون سبب منطقي.

وأشار الى ان الأخبار الخاصة بالمتحور الجديد ظهرت اول امس من جنوب افريقيا وأوقفت دول العالم الرحلات من دول جنوب القارة الافريقية.

وأشار الى ان امس الأول كان آخر يوم في اسبوع عيد الشكر وأغلب المستثمرين يسافرون ويضعون اوامر مسبقة ومع انخفاض الأسعار زاد البيع بسبب الأوامر المسبقة وزاد الانخفاض وعليه اصبح التأثير موجودا في باقي الأسواق مثل البنوك، كما ان انخفاض اسعار النفط تأثر بقوة بانخفاض الطلب على السفر.

تراجعات النفط

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة والخبير النفطي الدكتور حسن قبازرد ان السحب من المخزون الاستراتيجي للنفط لن يؤثر بشكل كبير على اسعار النفط، مؤكداً ان تذبذب اسعار النفط خلال اليومين الماضيين جاء نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي والاغلاق المتوقع لبعض بلدان العالم بسبب تفشي كورونا وضعف الدولار.

وعزا قبازرد عمليات التراجع الطفيفة في الأسعار نظرا لاتخاذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى للسحب من المخزونات تزامنا مع توقيت ضعف الاقتصاد وتوقع اغلاق بعض بلدان اوربا نتيجية تزايد اعداد كورونا.

وأضاف ان تكتل دول العالم للسحب من المخزون الاستراتيجي لن يؤثر على المدى الطويل، خصوصا وأن الكميات التي ستضخ في الأسواق ستكون كافية للطلب المتزايد على النفط، موضحا ان قدوم الشتاء الشديد قد يكون سببا رئيسيا لارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية.

جدير بالذكر ان دول االعالم انتفضت بعد ساعات من الكشف عن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا «كوفيد-19» «أوميكرون» التي رصدت اول مرة في جنوب افريقيا.

وفيما انهارت الكثير من اسواق المال العالمية، تراجعت اسعار النفط بواقع 9.50 دولارات للبرميل بالغة 72.72 دولاراً، فيما تراجع النفط الكويتي بواقع 4.45 دولاراً بالغاً 77.8 دولاراً للبرميل في اكبر تراجع يومي منذ عام ونصف العام تقريباً.

«الطيران المدني»: ننتظر قرارات «الوزراء»

كشف مصدر موثوق في الطيران المدني لـ«النهار» ان الادارة العامة للطيران المدني في انتظار تعليمات وقرارات مجلس الوزراء التي ستصدر عن اجتماعه المرتقب اليوم بشأن قرار منع رحلات الطيران امام جنوب افريقيا ودول اخرى تم اكتشاف المتحور الجديد بها.

قيود السفر

أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بفرض قيود على السفر الى المناطق التي تشهد انتشار المتغير الجديد، في حين اقرت المملكة المتحدة بالفعل تعليق السفر الى 6 دول افريقية

ارتفاع الذهب

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة تقل عن 0.1% او 1.20 دولار عند 1788.1 دولارا للأوقية عند التسوية، لكنه تراجع 3.6% في اجمالي تعاملات الأسبوع الحالي.

رفض فرض قيود

على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب افريقيا وخمس دول مجاورة لها.

تكييف اللقاحات

أوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية انه من السابق لأوانه التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي اكتشف في جنوب افريقيا جنوب أفريقيا تعترض! اعترضت حكومة جنوب على القرارات الصادرة اول امس الجمعة من بعض دول العالم واصفة اياها بالمتسرعة ورأت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، ناليدي باندور، في بيان، ان القلق الفوري يكمن بالضرر الذي سيلحق هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات، خصوصاً ان هذه الاجراءات تشكل ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

الانهيار الأسوأ لمؤشر «داو جونز»

هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.5% او ما يعادل 905 نقاط عند 34.899 الف نقطة، بعد ان تجاوزت الخسائر حاجز الألف نقطة خلال الجلسة، مسجلاً اسوأ اداء منذ بداية العام الحالي ومحققا خسائر اسبوعية تقارب 2%، كما انخفض «S&P 500» بنحو 2.3% او 106 نقاط مسجلاً 4594 نقطة، ليتراجع 2% في اجمالي تعاملات الأسبوع الجاري. وهبط «ناسداك» بنسبة 2.2% او 353 نقطة عند 15.491 الف نقطة، مسجلاً خسائر اسبوعية تقارب 3%.. وفي اسواق اوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.7% او ما يعادل 17 نقطة ليغلق عند 464 نقطة، ليسجل خسائر اسبوعية تبلغ 4.5%..