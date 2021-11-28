استنفار حكومي لمواجهة ارتفاعات قادمة للأسعار

مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية ذات صلة لـ«النهار»، ان الكويت سوف تشهد ارتفاعا في اسعار السلع والمواد الغذائية وعددا كبيرا من المنتجات الاستهلاكية، وذلك بسبب ارتفاع المواد الاولية والمنتجات عالمياً، مؤكدة ان الكويت تحرص على حماية السوق المحلي من تلك الارتفاعات، الا ان بعض الجهات تواجه ضغوطا من المستوردين لرفع الاسعار لتتمكن من تحقيق معدل ربحية يتواكب مع غلاء الاسواق عالميا.

واضافت المصادر، ان اسعار السلع والمواد الغذائية سوف تتأثر محليا في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك من جهة، فيما سترتفع اسعار بعض السلع الانتقائية بنسبة قد تزيد عن 70%، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروبات الطاقة والمياه الغازية والتبغ والسجائر وانواع اخرى، مشيرة الى ان المتغيرات العالمية على صعيد ارتفاع كلفة الانتاج لا شك سوف يكون لها الاثر في ارتفاع نسب التضخم في منطقة الخليج والسوق المحلي ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية لمواجهة تلك التحديات.

وقالت المصادر ان اهتمام الحكومة بالتوسع في مشاريع الثروة الغذائية من خلال فتح المجال للاستثمار المحلي والسماح بالتراخيص لصناعة المنتجات الغذائية في القسائم الزراعية سيسهم في تجنب الغلاء الناتج عن ارتفاع السلع المستوردة، موضحة ان بعض المقترحات التي طالبت بضرورة التوسع في التنمية الزراعية لم تحظ بالاهتمام الحكومي في الآونة الاخيرة حيث تم ايقاف التراخيص للمشاريع الغذائية في كل من الوفرة والعبدلي.

وكشفت عن استنفار حكومي للتحرك السريع نحو فتح المجال للقطاع الخاص لانشاء عدد من المسالخ في المدن الجديدة ما سوف يساعد على تقليص الاعتماد على استيراد اللحوم الحية والمبردة.

وتوقعت المصادر ان يتم اقرار السماح للمستثمرين بانشاء مسالخ جديدة لتلبية حاجة السوق المحلي في المناطق البعيدة والحدودية ومنها مدينة صباح الاحمد والمطلاع وجابر الاحمد والخيران وغرب عبدالله المبارك.

ونوهت الى استمرار الحاجة لتخصيص اراضي وقسائم جديدة للتوسع في مشاريع تربية الرومي ومزارع النعام والداجنة والتوسع في تربية الابقار الحلوب الماشية والأغنام.

فيما يؤكد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ضرورة التوسع في التحوط الغذائي مستقبلاً.

