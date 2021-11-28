كبشة: متحور «كورونا» أعاد الوضع السياحي إلى دائرة الخطر

مال وأعمال

أشار الخبير السياحي كمال كبشة الى أن متحور جنوب افريقيا أعاد الوضع السياحي الى دائرة الخطر من جديد، حيث أغلقت معظم دول العالم طائراتها من الاقلاع او الهبوط في مطارات جنوب افريقيا واصبح الوضع كما كان سابقا في بداية كورونا. ولفت كبشة أن قطاع الطيران والسياحة في العالم قطاع هش يتأثر بالعوامل البيئية والصحية والجوسياسية، لافتاً أن «كورونا» هي الأكثر تأثيراً في القطاع على مر العصور والقادم مخيف ولا يستطيع احد التنبؤ في قدرة القطاع على التعافي متي وكيف؟. وتوقع انه من المبكر الان الاعلان عن عودة حركه الطيران كاملة بعد ازمة هي الاولى من نوعها التي كادت تعصف بقطاع الطيران والسياحة بالعالم والكويت. وتوقع كبشة أن بداية التعافي الحقيقي لن تكون إلا في أواخر 2022 وبداية العام 2023 مشروط بقدرة التطعيمات على مكافحة الفيروس والوصول الى الحياة المجتمعية العادية ونزع المسكات والغاء المسحات عند الاقلاع والهبوط في جميع دول العالم.

