loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

«أوبك+» للتخلي عن زيادة الإنتاج


تتجه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بشكل متزايد لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة انتاج النفط خلال الأسبوع المقبل، اذ تسببت سلالة جديدة من الفيروس في اسوأ انهيار لأسعار النفط منذ اكثر من عام.
ويميل التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية نحو التراجع عن الخطة المقررة، التي وضعت لاجراء زيادة متواضعة في الانتاج في شهر يناير المقبل، وذلك عندما يعقد اجتماعهم في 1 و2 ديسمبر المقبل، وفقاً لمندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وكانت المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتاً، بعد ان اعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الافراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة الاثنين الماضي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة