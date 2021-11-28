«أوبك+» للتخلي عن زيادة الإنتاج

مال وأعمال

تتجه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بشكل متزايد لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة انتاج النفط خلال الأسبوع المقبل، اذ تسببت سلالة جديدة من الفيروس في اسوأ انهيار لأسعار النفط منذ اكثر من عام.

ويميل التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية نحو التراجع عن الخطة المقررة، التي وضعت لاجراء زيادة متواضعة في الانتاج في شهر يناير المقبل، وذلك عندما يعقد اجتماعهم في 1 و2 ديسمبر المقبل، وفقاً لمندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وكانت المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتاً، بعد ان اعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الافراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة الاثنين الماضي.

