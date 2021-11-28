تراجع العقود المستقبلية للطاقة

مال وأعمال

شهدت العقود الآجلة للنفط الخام تراجعاً كبيراً يتجاوز 10% في كل من لندن ونيويورك، بسبب مخاوف من ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي ظهرت اولاً في جنوب افريقيا، يمكن ان تؤدي الى تعثر الانتعاش الاقتصادي الهش. ووفقاً للخطة المقررة، كان منتجو «أوبك» وشركاؤهم سيضيفون 400 الف برميل اخرى يومياً للسوق خلال يناير المقبل، في ظل سعيهم لاستعادة الانتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام الماضي تدريجياً. وكانوا يدرسون بالفعل وقف تلك الزيادة مؤقتاً بعد ان تزعم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة افراجات عن مخزونات النفط الاستراتيجية في دول عدة، من اجل ترويض اسعار البنزين والتضخم المستشري. وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من ان اسواق النفط الخام العالمية بصدد العودة الى تحقيق فائض في العرض خلال الشهر المقبل، وأن الطلب عرضة للخطر بسبب حالات العدوى الجديدة. وأشار بحث داخلي لمنظمة «أوبك» الى وجود فائض كبير يتشكل بحلول اوائل العام المقبل، وسيستمر هذا الفائض في الزيادة اذا استخدمت الولايات المتحدة وشركاؤها احتياطياتهم الاستراتيجية.

