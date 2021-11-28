توقعات متفائلة.. الطلب على النفط سيزداد

مال وأعمال

قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في «بيكر هيوز»، لورينزو سيمونيلي، ان «بيكر هيوز» وهي شركة طاقة تكنولوجية اطلقت في عام 2019 خطة للوصول الى صافي صفر، عبر ثلاثة محاور رئيسة، اولا فيما يخص انبعاثات النطاقين الأول والثاني، ومحاولة الاجابة على التساؤلات بشأن كيفية تغيير عمليات الشركة الداخلية، بالاضافة الى العمل مع موردي الشركة لخفض كثافة الكربون في عمليات بيكر هيوز.

وأضاف في مقابلة مع «العربية»، انه لذلك جرى النظر في مرافق الانتاج التابعة للشركة، بتغيير الاضاءة، واطلاق استبيانات متعلقة بالطاقة من اجل خفض الانبعاثات للنسب المستهدفة.

وتابع: «قمنا ايضاً بالنظر في تحويل اسطول السيارات الى اسطول كهربائي، الى جانب تحويل الرافعات الآلية من العمل بالديزل الى العمل بخلايا الوقود، وطبقنا تقنيات متعددة على نطاق واسع لخفض بصمة منتجاتنا وخدماتنا التي نقدمها».

وقال لورينزو سيمونيلي، انه «على صعيد آخر نحاول ايضا تغيير مصدر طاقتنا التي نحصل عليها لتشغيل عملياتنا التصنيعية، وقمنا بالتعاقد مع موردي الطاقات المتجددة لتوفير تلك الطاقة التي نحتاجها، فحتى حينما يتعلق الأمر بتطوير منتجاتنا، دائما نأخذ بعين الاعتبار انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونفكر بكيفية خفض كثافتها».

وأكد ان الشركة تهتم اليوم بالتعامل مع انبعاثات النطاق الثالث وتعهدت بالوصول بانبعاثات النطاق الأول والثاني الى الصفر بحلول عام 2050، وقبل ذلك خفضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وتابع الرئيس التنفيذي: «لذلك نحن ندرس البيئة التي تستخدم فيها منتجات بيكر هيوز كما ندرس كيفية التعامل مع مختلف اصحاب المصلحة لخفض بصمتهم الكربونية ايضا. وهذا يتطلب منا النظر في التوربينات ووحدات ضواغط الهواء والمضخات الكهربائية شبه العائمة التي نصنعها خلال عملها في الحقول. وهذا الأمر ما زلنا نعمل عليه الى جانب عملائنا».

وقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، انه من المعروف ان التنبؤ بعيد الأجل هو امر عالي المخاطر لكن توقعاتنا صحت، ونرى اليوم تحسنا في نشاط الخدمات النفطية والغازية ليس فقط في اميركا الشمالية بل حتى في الأحواض ذات الكلف المنخفضة دوليا».

وأضاف انه بالرغم من بعض التأجيل والتأخير الذي اصاب المشاريع جراء تداعيات الجائحة، لكن بالنظر الى عام 2022، ما زلنا نتوقع ان الطلب بنهاية العام القادم سيعود الى مستويات عام 2019، وهذا ينطبق خاصة على منطقة الشرق الأوسط، حيث ان زخم النشاط المرتقب يظهر جلياً في توقعات وخطط شركات النفط الوطنية في المنطقة، اما شركات النفط الدولية ولاسيما تلك في اميركا الشمالية، فمازال الانضباط المالي سيد الموقف من حيث اعادة الأموال للمساهمين ولكن بعض شركات النفط المستقلة قد بدأت بالفعل في زيادة انفاقها الرأسمالي مع حلول العام الجديد».

بشأن كيفية الوصول الى صافي صفر انبعاثات، قال رئيس بيكر هيوز، ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون المشترك وما قمنا بالاتفاق عليه مع شركة «شل» هو شراكة حول اهداف صافي صفر وليس حول الهيدروجين فحسب بل تتسع الاتفاقية لتشمل تقنيات عديدة قادرة على خفض الانبعاثات وهي شراكة مربحة للطرفين. وأوضح ان شركة «شل» ستوفر الطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة لاستعمالها في مرافق بيكر هيوز المختلفة، في المقابل سنعمل مع «شل» في ادارة انبعاثاتها وخفض بصمتها الكربونية. وبحث كيف يمكننا العمل سويا على استخدامٍ اوسعٍ لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه هذا الى جانب استخدامات الهيدروجين. وأضاف لورينزو سيمونيلي، ان بيكر هيوز تمتلك توربينات قادرة على ان تعمل 100% على غاز الهيدروجين، وبالتالي ننظر في عدد من الخيارات لتخفيض البصمة الكربونية لـ «شل» ومساعدتها في تحقيق هدفها بالوصول الى صافي صفر. وقال ان «بيكر هيوز»، لديها محفظة من شركات التقنية الناشئة وتتركها تعمل باستقلالية بعيداً عن البيروقراطية الموجودة في الشركات الكبيرة.

