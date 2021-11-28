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مال وأعمال

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«اليورو» أطلق حزمة إصلاحات


أطلق الاتحاد الأوروبي حزمته الثالثة من الإصلاحات خلال ست سنوات في محاولة لبناء سوق أوراق مالية أكثر سلاسة يمكنها التنافس بشكل أفضل مع نظيرتيها في لندن ونيويورك.
وتعرض مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال، لضربة قوية عندما غادرت بريطانيا ومعها قطاعها المالي الضخم التكتل الأوروبي.
ولإبقاء المشروع على مساره الصحيح؛ اقترحت المفوضية الأوروبية، إنشاء سجل لأسعار الأسهم والسندات، وإعطاء المستثمرين معلومات مجانية عن الشركات، كما اقترحت تعديلات على صناديق الاستثمار طويل الأجل وخططا لتنسيق كيفية تنظيمها بشكل أفضل.


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