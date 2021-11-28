«زين» تُشارك في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بالولايات المُتحدة

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أعلنت زين عن مُشاركتها في فعاليات حفل افتتاح المؤتمر السنوي السابع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الذي أتى تحت شعار «جيلٌ طموح.. لتحقيق رؤية وطن» في مدينة شيكاغو تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات حفل افتتاح المؤتمر قد شهدت وجود الكثير من الشخصيات الوطنية، في مقدّمتهم سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي.

وخلال الكلمة التي ألقاها على هامش حفل افتتاح المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي: «في كل مرة تأتي مشاركتنا لنرى هذه الكوكبة من شبابنا، تغلب علينا مشاعر الفخر والاعتزاز بجيل طموح لديه الحماس والإصرار على تحقيق الكثير للوطن».

وأضاف الخشتي بقوله: « لم تقف الظروف الحالية عائقاً أمام مشاركتنا في هذا الصرح الطلابي الوطني، فدائماً ما تربطنا بكم علاقة، بل شراكة تأسست بيننا عبر السنين، فهذه الفعاليات لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة تظاهرة وطنية نسعد بها جميعاً، حيث نلتقي بشباب يمثل أملنا في المستقبل».

وبيّن الخشتي أنّ: « الأمل يبقى دائماً في هذه الوجوه، حيث المستقبل يأتي لمن يسعى إليه بعزم وإصرار في عالم لا يعترف إلا بالمثابرين، في عالم لا يلتفت وينظر خلفه، فاغتنام الفرص يأتي بروح التحدي والإصرار، ويأتي أيضاً بالحرص والاهتمام بكل التفاصيل التي نتعامل معها في مسارات وخيارات حياتنا».

وتابع قائلاً: « أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن اعتزازي وفخري بطلبة الكويت في الخارج، كما أنتهز هذه الفرصة أيضاً لنجدد دعمنا واهتمامنا للأنشطة الطلابية التي يقوم بها شبابنا هنا، حيث نؤمن في زين بقدرات الشباب، إذ نخصص مساحة كبيرة لقطاع التعليم والشباب في استراتيجيتنا للاستدامة، فإحساسنا بالمسؤولية المشتركة كمؤسسة تعمل في القطاع الخاص يدفعنا إلى توجيه المزيد من الدعم والاهتمام للشباب «.

وأضاف الخشتي: « إن الاستثمار في أجيال المستقبل، هو الاستثمار الرابح دائماً، لذا نعتقد أن الشباب بحاجة لمؤسسات تؤمن بقدراتهم ومساعدتهم في تنفيذ وإخراج هذه الأفكار، كما أن الإصرار على الإسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد الشباب أن يتطور، هو أمر يبقى دائماً في صلب اهتمامات زين، لذلك دائماً ما تؤكد الشركة في تنفيذ استراتيجيتها على عنصر الشباب».

واختتم الخشتي بقوله: « أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إخراج هذا الحدث بالشكل الحضاري الجميل، وندعو الله أن يحفظ الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، وكل التوفيق لطلبتنا وطالباتنا، وتمنياتي لهم بالنجاح الدائم».

وعبّرت زين عن فخرها باستمرار دعمها للمؤتمر كراع بلاتيني، والذي يعود بعد انقطاع قُرابة العامين بسبب جائحة كورونا، حيث تُعتبر الشركة داعماً رئيسياً له على مدى 17 عاماً، خاصةً وأنّه يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج.

ويأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج، فقد أصبحت الشركة جزئاً لا يتجزأ من هذا المؤتمر الوطني الضخم.

وستقوم زين وكعادتها في السنوات السابقة بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مُشاركتها في الكثير من الأنشطة والفعاليات، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي ستشهد حضور الكثير من الرياضيين الكويتيين المتميزين السابقين والحاليين، بالإضافة إلى رعايتها للندوة الصحية التي ستستضيف المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند، وذلك ليُشارك الطلبة والطالبات كواليس إدارة أزمة كورونا.

وأضافت الشركة أنها ستقوم أيضاً بالمُشاركة في المعرض المُخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي ستُقدّم من خلاله فرصها الوظيفية للخريجين، واستعراض تجربتها الرائدة في عالم الاتصالات للطلبة والطالبات، هذا بالإضافة إلى الكثير من المفاجآت التي أعدتها خصيصاً لزوار المؤتمر.

كما ستقوم زين بتنظيم ورشة عمل مُختصة بالتصوير عبر الهواتف الذكية باسم ZAINPHONIC، والتي ستُشارك الشركة من خلالها أسرار التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة الذكية وكيفية اختيار اللقطات التي تطوّر من تجربة الطلبة والطالبات وتُمكّنهم من إظهار إبداعاتهم.

