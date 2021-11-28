لم نسمع تصريحاً يعطي أولوية لـ 25 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنوياً «الشال»: لا معنى للإصلاحات وسط التناقضات

مال وأعمال

أكد تقرير الشال الاسبوعي ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعت في تقريرها لشهر نوفمبر الحالي، بدء هبوط أسعار النفط في عام 2022، مبررها هو بدء ارتفاع المعروض من النفط من قبل كل من أوبك + والولايات المتحدة الأميركية، وتلك حالة معاكسة لما حدث في عام 2021 حين تفوق الطلب على العرض. وتذكر بأن شح المعروض أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام لدى مجموعة الدول المتقدمة – OECD – بنحو 13%، وخفض المعروض وانخفاض المخزونات دفع معدل أسعار النفط لخام برنت في أكتوبر 2021 ليرتفع إلى 84 دولاراً للبرميل، تلك المقدمة ضرورية للتنبيه إلى تعارض استمرار المالية العامة والاقتصاد بشكل عام في الاعتماد إلى حدود الإدمان على إيرادات النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار الدولة، والعمل الجاد على الخفض التدريجي لدرجة الاعتماد عليه، بل العكس هو ما حدث، اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة الإدمان مع كل ارتفاع مؤقت لأسعار النفط أو مع تحقيق إيراد استثنائي غير مكرر لاستثمارات من الاحتياطيات. نحن لا نعرف مدى التزام الحكومة القادمة بتعهد الحكومة المستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة المالية الجارية بنسبة 10% رغم ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما تحقق وما سوف يتحقق، وذلك ليس بالعمل المؤسسي. ومن جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت انتخابات لجان مجلس الأمة بترجيح حكومي لمكوناتها، وفي تصريح لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مثل هذه الظروف، يذكر فيه بأن أولويات لجنته هي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، والمؤكد أنهم يعيشون في كوكب آخر.

واضاف الشال انه لا يعرف كيف تتعايش الإدارة العامة مع مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحاً واحداً يعطي أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة وبقية المتطلبات الضرورية. الدخل إلى انحسار، والنفقات والجاري منها تحديداً، وللجيل الحالي فقط إلى ارتفاع، وعندما يكون الهدف الأهم حماية الكرسي، تصبح المغامرة باستدامة واستقرار البلد هي الثمن، والحد الفاصل لمعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية القادم، فإن غلبت على التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، فإنه لا معنى لحديث عن أي اصلاح.

