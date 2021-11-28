1.24 مليار دينار عجز الموازنة في 7 أشهر

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان تقرير وزارة المالية حتى نهاية شهر أكتوبر 2021، أشار إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 9.584 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 87.7% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليارات دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2021 نحو 8.498 مليارات دينار أو بما نسبته نحو 93.1% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 88.7% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 دولاراً للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.085 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 155.064 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 58.687 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة- حتى 31/10/2021 نحو 8.193 مليارات دينار وتم الالتزام بنحو 2.631 مليار دينار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.824 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.546 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.240 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

