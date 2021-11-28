«بنك وربة»: الاكتتاب في زيادة رأس المال يبدأ اليوم

مال وأعمال

أعلن بنك وربة اليوم عن بدء فترة اكتتاب حق الأولوية في زيادة رأس المال، على أن تنتهي بتاريخ 12 ديسمبر2021 ، بنسبة 26.984% وذلك من 1,575,000,000 سهم (مليار وخمسمئة وخمسة وسبعون مليون سهم) إلى 2,000,000,000 سهم (مليارا سهم) ،على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، بحيث يكون قدر هذه الزيادة بواقع 425,000,000 سهم (أربعمئة وخمسة وعشرون مليون سهم) وعلى أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلسا تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس، عن طريق اتباع خطوات بسيطة وبكل سهولة ويسر عبر زيارة الموقع الالكتروني https://www.ipo.com.kw.

وأوضح البنك بأنه يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال الكترونياً عبر الموقع المشار إليه لعدد 51,000 (واحد وخمسون ألفا) سهم أو أقل حيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الالكتروني، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمثل في زيارة الموقع الالكتروني https://www.ipo.com.kw حيث يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني/ رقم السجل التجاري ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه؛ بعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني.

أما بالنسبة للراغبين بالاكتتاب بأكثر من 51,000 سهم، فيمكنهم الدخول الى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب واضافة الاسم والرقم المدني/رقم السجل التجاري وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها ومن ثم يمكنهم التوجه الى البنك الخاص بهم وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأس مال بنك وربة كمبلغ صافي من دون خصم أي رسوم. على إثرها، يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه الى وكيل المقاصة والايداع (الشركة الكويتية للمقاصة) لاستكمال الإجراءات المتبقية من تقديم المستندات وايصالات التحويل المصرفية وتعبئة نموذج الاكتتاب. وبعد الانتهاء من الإجراءات يتم تسليم المكتتب إيصال مقابل الاكتتاب.

وتوقع الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين الغانم، اقبالاً كثيفاً على الاكتتاب نسبةً إلى كم الاستفسارات التي وردت إلى البنك منذ إقرار زيادة رأس المال بنسبة 26.984%، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها البنك في أوساط المساهمين والمستثمرين على حد سواء، بالإضافة الى النمو المستدام الذي يشهده البنك على صعيد كل عملياته لاسيما محفظته التمويلية والاستثمارية.

هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب سهماً واحداً ولا يوجد حد أقصى لملكية أسهم البنك باستثناء من يرغب التملك لنسبة تجاوز 5% من أسهم البنك ، فيتوجب الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وإثر انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يتم اصدار إيصال أسهم ليتم ادراجها وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيود. وقد حدد البنك فترة الاكتتاب العام (بعد فترة حقوق الأولوية) بتاريخ 19/12/2021 ولغاية 30/12/2021 .

