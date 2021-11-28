البورصة شاركت باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

مال وأعمال

أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون البرتقالي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي حددته الأمم المتحدة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع.

وتعد حملة الـ16 يوماً للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة مبادرة عالمية بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويحتفى بها في جميع أنحاء العالم ابتداء من 25 نوفمبر، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم في 10 ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ذلك وتحتفل الحملة هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، عندما بدأ نشطاء في أول معهد للقيادة العالمية للمرأة هذه المبادرة في عام 1991.

هذا وتشكل مشاركة بورصة الكويت في هذه المبادرة جزءا من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تهدف إلى إحداث تأثير جوهري على المجتمعات التي تعمل فيها، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الخامس – تمكين المرأة - والهدف السابع عشر - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اضافة الى خطة التنمية الوطنية للكويت «كويت جديدة 2035».

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم جميع عوامل الخطر للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي، وعزز العديد من الأعراف الاجتماعية الضارة ليواجه النساء والفتيات حواجز أكبر في الوصول إلى الخدمات والعدالة. ولمواجهة هذه التداعيات، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حملة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030» والتي تهدف إلى زيادة التحركات الدولية لرفع مستوى الوعي وحشد جهود المناصرة وتبادل المعرفة والابتكارات. وفي هذا الشأن، تدعو منظمة الأمم المتحدة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقيادات الشبابية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام للتعاون معها لتوحيد الجهود العالمية من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.

تعليقا على مشاركة بورصة الكويت بمبادرة الأمم المتحدة السامية، أوضح ناصر السنعوسي، رئيس إدارة التسويق والاتصال في بورصة الكويت: «تنظم بورصة الكويت إلى المنظمات العالمية في المشاركة في الذكرى الثلاثين لحملة الـ 16 يوماً للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة. ذلك وتهدف البورصة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكلٍ عام من كل أشكال العنف والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن وتعزيز مشاركتهن الهادفة في السياسات وصنع القرار».

كما رحبت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بإضاءة المباني الكويتية المميزة باللون البرتقالي لمساندة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: «إنهاء العنف ضد المرأة عمل جماعي، وإنه لمن الملهم أن نرى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

يجتمعون لزيادة الوعي واتخاذ موقف واضح بالمطالبة لوضع حد للعنف ضد المرأة الآن. تعد حملة الـ16 يوماً للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة دعوة قوية لصناع القرار وقادة الشركات والمؤثرين في المجتمع للعمل معا واتخاذ قرار صارم لمنع العنف ضد النساء والفتيات أينما حدث».

