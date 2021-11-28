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«برقان»: عروض حصرية لعملاء «Youth»


أعلن بنك برقان وبالتعاون مع «جراند سينماز»، عن منح عملاء حساب «Youth» للشباب فرصة حصرية لحضور فيلم «Ghostbusters» مجانا في «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق.
سيكون عرض الفيلم يوم الخميس ، ويمكن لكل عميل من عملاء حساب «Youth»، ان يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور أي من العروض الساعة 2:00 مساء و5:00 مساء أو 8:00مساء. لحجز المقاعد المجانية، يجب على عملاء حساب «Youth» للشباب مراجعة شباك تذاكر «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق وإبراز بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم ابتداء من اليوم.
ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية، التي تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع نمط حياة الشباب. ويذكر ان حساب «Youth» هو للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 و25 عاما، والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. يقدم الحساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة الصرف الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات مجموعة مختارة من المطاعم والمحلات التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب الخصم الحصري لعملاء الحساب لدى جراند سينماز.


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