«رساميل» و«Brilliant Lab» دعمتا جولة التمويل الأولى لـ «+Bnchr»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الناشئة «+BNCHR» أخيراً عن استكمالها بنجاح جولة التمويل الأولية من «Brilliant Starts»، دون أن يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للاستثمارات. و«Brilliant Starts» هو صندوق استثماري يستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وتديره بشكل مشترك كل من مؤسسة Brilliant Lab وشركة رساميل للاستثمار بالإضافة إلى عدد آخر من المستثمرين الأفراد أصحاب الملاءة المالية العالية الذين يتخذون من الكويت مقراً رئيساً لهم. وتسعى شركة +BNCHR إلى إحداث ثورة في مجال تقديم خدمات ما بعد البيع لمالكي السيارات في الكويت من خلال تقديم خدمات استثنائية في المنزل وعلى الطرقات. وقد نجحت الشركة في تأمين استثمارات من المستثمرين الذين يؤمنون برؤية الشركة المستقبلية الثاقبة والقائمة على تقديم خدمات بجودة عالية المستوى لمئات الآلاف من مالكي السيارات في جميع أنحاء الكويت.

تؤمن شركة رساميل للاستثمار بأهمية المساهمة في النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في الكويت، ودعم المبادرين الشباب ورواد الأعمال والشركات المحلية في جهودهم لتحقيق النجاح في أعمالهم ومشاريعهم من خلال دعم نمو رأس المال. وسوف يوفر أيضا مشروع Brilliant Starts المشترك بين شركة رساميل للاستثمار ومؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ودول المنطقة ، خدمات الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال والمبادرين الشباب.

وكانت شركة +BNCHR إحدى المؤسسات المشاركة في النسخة السادسة من برنامج Zain Great Idea، وهو البرنامج المبتكر الذي أطلقته شركة زين لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة، وقد كانت +BNCHR أحد النجوم البارزين في البرنامج. تم تأسيس +BNCHR في عام 2018 من قبل الثنائي الكويتي الطموح علي الحداد وفيصل الإبراهيم وتركز الشركة على تقديم خدمات ما بعد البيع لأصحاب السيارات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة +BNCHR كانت قد لعبت دوراً مهماً ورئيساً خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا، من خلال توفير خدمات السيارات على الفور في الكويت. وقد قدمت الشركة لعملائها الخدمات الخاصة في المنزل بعد حصولها على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية الكويتية للقيام بذلك خلال فترة الإغلاق الكامل التي قررتها الحكومة الكويتية في محاولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. وقد نجح موظفو الشركة في تقديم خدمة صيانة مميزة لأصحاب السيارات في جميع أنحاء الكويت، وهو الأمر الذي شكّل إحدى الركائز الأساسية لنجاح الشركة.

