الإذاعة نظَّمت حلقة نقاشية مع طلبة «الإعلام» بالجامعات الحكومية والخاصة

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بمبادرة من قبل الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي اطلقتها وزارة الإعلام 2021 / 2026 تمت دعوة أساتذة وطلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الحكومية والخاصة في مبنى الإذاعة بالوزارة وذلك لتفعيل التواصل وتم الاتفاق على تبادل الدورات التدريبية وزيادة التدريب الميداني وتفعيل مشاركة الطلبة في البرامج الإذاعية وتأتي هذه المبادرة والدعوة لأساتذة وطلاب وطالبات الإعلام كتأهيل للكوادر البشرية ضمن اهداف استراتيجية الوزارة.

ومثل وزارة الإعلام كل من سعد الفندي الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة، ناصر المحسين الوكيل المساعد لشؤون الهندسة، د. فواز العجمي مستشار وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، ودعوة عدد من العاملين في قطاع الإذاعة من الشباب خريجي قسم الإعلام كنماذج.

كما مثل قسم الإعلام بجامعة الكويت د. حسين مراد رئيس قسم الإعلام مع 16 طالباً وطالبة، ومثل قسم الإعلام بجامعة الخليج د. نرمين سيد قاسم مع 9 طلاب وطالبات، ومثل قسم الإعلام بالجامعة الاميركية د. اقبال بدر الحداد مع 6 من طلاب وطالبات.

وتمت الإشادة من قبل أساتذة الإعلام بهذه المبادرة ودعوة إذاعة الكويت لمثل هذه الحلقات النقاشية والتعاون بين الجامعة وقطاع الإذاعة والتي تعتبر فريدة من نوعها كأول جهاز حكومي وخاص يتبنى أفكار الطلاب والطالبات ويقدم الدعم لهم، وتحدث عدد من الطلاب والطالبات عن رؤيتهم لوزارة الإعلام وأثنوا على هذه المبادرة حتى يتعرفوا على طبيعة العمل الميداني قبل التخرج وتم عمل زيارة لهم في أستوديوهات الإذاعية ومشاركتهم في برامج المباشرة من خلال لقاءات في إذاعة الشباب OFM.

وتم الاتفاق على مشاركة الطلاب والطالبات في البرامج الإذاعية والاستفادة من أفكارهم والقيام بالنقل الخارجي مرة واحدة كل أسبوع من أحد مواقع الجامعات والتركيز على أنشطة الشباب الجامعية وتفعيل العمل الميداني وعمل زيارة مستمرة لطلاب وطالبات الإعلام للاستوديوهات الإذاعية واقامة حلقات نقاشية مستمرة وتدريب الطلاب والطالبات على العمل الإعلامي.

