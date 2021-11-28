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من هي ليلى غالب نجمة «ذا فويس» في نسخته الألمانية؟


أشادت السفارة الألمانية في القاهرة، بموهبة المطربة المصرية الشابة ليلى غالب، بعد اشتراكها في برنامج «ذا فويس» في نسخته الألمانية. ولفتت ليلى غالب صاحبة الـ21 عاما، الأنظار بعد أدائها الرائع على خشبة مسرح البرنامج، وهو ما دفع السفارة الألمانية بالقاهرة، لنشر صورتها عبر حسابها على موقع «فيسبوك» والإشادة بها.
وكتبت السفارة الألمانية: «ليلى غالب أبهرت لجنة التحكيم، التي قام أعضاؤها بالتصويت لها، لتصبح أول مصرية، تشارك فى تجارب الأداء وتتأهل للمنافسات بين أكثر من 10 آلاف مشترك.. نتمنى لها التوفيق والنجاح».


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