الفيشاوي وزوجته يتصدران «الترند».. ونيلي كريم وزوجها على السجادة للمرة الأولى

Sunday النهار

على مدار السنوات القليلة الماضية أصبح (ظهور الكابلز )على سجادة المهرجانات تقليداً يتبعه كثير من النجوم والنجمات وله كثير من المتابعين فتهتم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتهم وتواجدهم حيث يحرص الفنانون والفنانات على اصطحاب زوجاتهم وأزواجهن على السجادة الحمراء.

ويحتل بعض منهم الترند في كل مهرجان على رأس هؤلاء الفنانين هو الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته فقد اعتاد الفيشاوي على إظهار مشاعر رومانسية مبالغ فيها مع زوجته على الريد كاربت في كل مهرجان. حتى أنهما أصبحا محط أنظار كل مهرجان.

فهذه ليست هي المرة الأولى التي يقبل فيها النجم الشاب زوجته على الريد كاربت، حيث تبادلا الأحضان والقبلات من قبل في دورات مهرجان القاهرة السابقة، وكذلك مهرجان الجونة 2018، فقد عرف الزوجان بلقطاتهما الرومانسية معا.

وتحرص زوجته أيضا على لفت النظر واختيار إطلاله مميزة وجريئة في كل مهرجان. وقد اختارت هذا العام الظهور بفستان اسود طويل جاء متناسبا مع البدلة التي ارتداها .

أول مرة سجادة مهرجانات كانت من نصيب زوج الفنانة نيلي كريم لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور الذي ظهر على الريد كاربت وتبادل بعض المشاعر الرومانسية مع زوجته امام عدسات الصحافيين.

وارتدى عاشور بدلة باللون الابيض بينما اختارت نيلي كريم فستاناً جريئاً مفتوحاً من الأمام باللون الأحمر وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

ظهرت الفنانة داليا البحيري بصحبة زوجها، وقد ارتدت فستاناً أسود من الحرير بقصة حرف «V»، وتركت شعرها القصير منسدلاً مع إضافة مكياج بسيط، حيث تبادلت الأحضان الرومانسية مع زوجها أثناء التصوير على الريد كاربت.

الفنانة الشابة هند عبد الحليم ظهرت هي الأخرى مع زوجها على الريد كاربت.

احمد داود وزوجته علا رشدي من أكثر الثنائيات التي تنال اعجاب متابعينهم فهم يظهرون دائما بطلة مرحة ومبهجة.

شاركهما هذا العام هاني عادل وزوجته حيث لفت هاني عادل الأنظار على الريد كاربت ببعض الحركات الراقصة هو وزوجته وهي المرة الأولى التي يظهران فيها على ريد كاربت منذ زفافهما وقد اختارت زوجته فستاناً أسود بسيطاً طويلاً. أيضا شهدت الريد كاربت وجود الفنان محمد ممدوح وزوجته وهي قليلة الظهور وظهرت زوجة حسن أبو الروس معه بعدما ظهرت معه أخيراً في حفل ختام الجونة وارتدت زوجته طاقية حمراء كبيرة ميزت طلتها.

أحمد فهمي وزوجته التي ارتدت فستاناً مميزاً من اللون الفوشيا كانا الأكثر هدوءا على الريد كاربت فلم يعتمدا اي مظاهر للفت الأنظار واعتمدا على طلتهما الأنيقة الهادئة.

