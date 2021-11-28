إطلالات النجمات على «ريد كاربت» القاهرة السينمائي

Sunday النهار

تألقت النجمات خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والأربعين والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية وتنوعت إطلالات النجمات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين وألوانها وطغى اللونين الأصفر والأسود على كثير من الإطلالات.

الفنانة الجميلة نيلي كان ظهورها على (الريد كاربت) محط أنظار الجميع فقد حضرت لتكريمها حيث نالت جائزة الهرم الذهبي عن مجمل إعمالها لكنها على الريد كاربت كعادتها تألقت بحيوية وارتدت فستاناً من اللون البيج طويلاً بكرانيش.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت وضع لمسات من الماكياج الهادئ.

اللون الأسود ملك الألوان وملك المهرجانات اعتمدته الكثير من النجمات في إطلالتهن النجمة التونسية درة اختارت فستاناً أسود مطرزاً ولامعاً ومنفوشاً بتصميم جذاب وارتدت قفازات طويلة من نفس قماش الفستان وبنفس التطريزات، وقد أضافت له كلاتش باللون الأسود..

الفنانة الشابة هبة مجدي ارتدت هي الأخرى فستاناً طويلاً بأكمام باللون الأسود اللامع وتطريزات على شكل نجوم عند منطقة الخصر، وقد تميز الفستان بالبساطة والاحتشام الفنانة فيفي عبدة اعتمدت اللون الاسود لطلتها فارتدت فستاناً طويلاً مفتوحاً من الصدر ونسقت معه حقيبة يد جلد باللون الأسود.. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج.. النجمة يسرا اختارت فستاناً أسود مطرزاً على الصدر بتصميم فخم ومميز. وقد حمل الفستان توقيع المصمم رامي قاضي والذي صمم الفستان خصيصاً لها.

دينا الشربيني ظهرت بطلة جريئة حيث ظهرت بفستان جريء مفتوح من الصدر ومن الجنب حتى اعلى الساق وتركت شعرها منسدلا.

اللبنانية نور ارتدت هي الاخرى فستاناً اسود بسيطاً أضاف لجمالها ولرقتها. وارتدت بشرى هي الأخرى فستاناً اسود طويلاً ونرمين الفقي ظهرت بفستان كلاسيكي ذي لون أزرق مرصع ببعض الفصوص التي زادت من بريق الإطلالة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة، مع بعض الإكسسوارت بالإضافة إلى شعر منسدل على الكتفين، ومكياج خفيف.

اللون الأصفر من الألوان المميزة الجريئة وقد ظهر به عدد من النجمات منهن الفنانة نسرين أمين التي ارتدت فستاناً اصفر من الحرير، الإعلامية رزان مغربي ارتدت هي الأخرى (جمب سوت) باللون الاصفر مفتوح من عند الصدر وعلية كاب طويل من نفس اللون.

اللون الأخضر من الألوان النادر تواجدها في فساتين السوارية لكن مع الجميلة شيرين رضا كان اختيار اللون الأخضر موفقاً بشكل كبير حيث أضافت للون جمالاً فقد جاء متناسبا مع بشرتها ولون شعرها فارتدت فستاناً طويلاً بأكمام مفتوح من الأمام الفنانة منى ذكي هي الأخرى اعتمدت اللون الأخضر لطلتها فاختارت فستاناً أخضر مفتوحاً من الأمام، ونسقت معه حقيبة صغيرة من نفس اللون، مع بعض الإكسسوارات التي أضافت للإطلالة جاذبية.

إلهام شاهين اختارت اللون البرتقالي للظهور به خلال الحفل وهو لون جريء، الفستان بتصميم الأوف شولدر، وقصة السمكة، وكرانيش من الجانب، وبه فتحة ساق، ونسقت معه شنطة مربعة. واختارت حقيبة وحذاء بألوان تتناسب مع إطلالتها.

إطلاله ملكية، هذا ما اختارته الفنانة ليلى علوي خلال الحفل حيث ظهرت بإطلالة فخمة، فارتدت فستانًا مخمليًا أسود بتطريزات مميزة وأكمام طويلة، ومفتوح على منطقة الصدر.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات منسدلة، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان تتماشى مع لون بشرتها.. الفنانة لبلبة أطلت بفستان طويل باللوني الأزرق والفضي اللامع، يتميز بقصة الأوف شولدر.. واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعة لأعلى.

الفنانه هنا شيحة اختارت اللون الأبيض وقد أطلق عليها النقاد عروس المهرجان فقد ظهرت بفستان كت منفوش باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.. الجميلة نيلي كريم اختارت فستاناً بسيطاً باللون الأحمر مفتوح من الأمام واعتمدت على مكياج بسيط وهادئ. ليبرز جمالها وهدوء ملامحها.

