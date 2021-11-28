تكريم عبدالعزيز ونيللي

Sunday النهار

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وقدمت الفنانة منى زكي الجائزة له، كما حرص الفنان سمير صبري على تقديم جائزة الهرم الذهبي للنجمة القديرة نيللي، التي كرمها المهرجان. يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

