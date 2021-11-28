حرب أوكرانيا.. البحر الأسود يغلي بالتوترات

Sunday النهار

خطوة حاسمة جديدة اتخذتها موسكو نحو التكامل الاقتصادي مع «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 نوفمبر مرسوما بشأن تقديم الدعم الإنساني لسكان الجمهوريتين، في أول ردود الفعل على التصعيد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في حوض البحر الأسود.

وهذا هو أخطر تحول في السنوات الأخيرة، يرى الكرملين فيه طريقة للخروج من المأزق الذي نشأ في دونباس، وبسبب ما تعتبره رفض سلطات كييف الامتثال لاتفاقيات مينسك الخاصة بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة، وردا قويا على عدم التزام الاتحاد الأوروبي ببروتوكول إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، وبشكل أو بآخر: أول ردود الفعل على التصعيد العسكري الذي أثارته الولايات المتحدة وحلفاؤها في حوض البحر الأسود.

ويسمح مرسوم بوتين بعمليات تسليم غير محدودة لمنتجات المقاطعتين إلى السوق الروسي، والمشاركة في مشتريات الدولة في الاتحاد الروسي. وحرص المرسوم على الإشارة إلى أن القرار اتخذ بسبب بالحصار الاقتصادي المستمر والوضع السيئ الذي نشأ في دونباس ولوغانسك، نتيجة لوباء فيروس «كورونا».

ويأتي توقيت المرسوم الرئاسي الذي احتجت عليه أوكرانيا ليطرح تساؤلات حول أهدافها وصلتها بالتطورات الأخيرة في الإقليم المضطرب، وعلى رأسها المناورات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في حوض البحر الأسود، والتي رأت موسكو أنها استفزازية.

رسالة لبايدن

ويرى الباحث في الشؤون الدولية ديمتري بابيتش أن الهدف المباشر لمرسوم بوتين هو دعم الجمهوريتين الانفصاليتين اقتصاديا، لمواجهة العقوبات والحصار المفروض عليهما من قبل أوكرانيا. واعتبر بابيتش في تصريحات نشرها موقع قناة «الجزيرة» الالكتروني أن قرار الكرملين جاء في نفس الوقت ردا غير مباشر على المناورات التي أجرتها واشنطن في البحر الأسود، ورسالة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن موسكو لا تنوي تحت أية ظروف إحداث تغييرات في سياستها، أيا تكن طبيعة الضغوط وحجمها.

كما أعرب عن اعتقاده أن الكرملين لم يعد يؤمن بأوهام التفاهم مع الغرب، خصوصا بعد سقوط الرهان على التحسن ولو الطفيف الذي قد يطرأ على العلاقات مع واشنطن بعد خسارة دونالد ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، مضيفا أن ثمة مؤشرات على تحول روسيا من سياسة «الدفاع الصلب» إلى «الهجوم الناعم» المضاد.

وتابع أن صناع القرار في موسكو أصبحوا أكثر يقينا بأن الغرب تخلى تماما عن سياسة الحلول الوسط كما بدا جليا خلال الأحداث الأخيرة في بيلاروسيا، حيث جرى تنصيب رئيس للبلاد «عن بعد» ووضعت البلاد أمام شبح الحرب الأهلية، رغم توفر الإمكانات آنذاك للضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقيام بإصلاحات ديموقراطية، كما كانت تدعو لها واشنطن.

وإذ يؤكد بابيتش عدم رغبة روسيا في انضمام إقليمي دونيتسك ولوغانسك إليها، فإنه يرجّح مع ذلك انضمامها في نهاية المطاف إلى الاتحاد الروسي، رغم المتاعب التي سيسببها ذلك للكرملين والتأثيرات التي سيحملها على المصالح الروسية خارج الحدود.

حرب كافية

أما المحلل السياسي للشؤون الدولية فاديم يلفيموف، فوصف قرار بوتين بالحل السلمي الأمثل للصراع في أوكرانيا، من خلال إجراءات تقلل من كاهل العقوبات المفروضة على لوغانسك ودونيتسك وفي نفس الوقت «تحييد» مساعي كييف في «عسكرة» البحر الأسود أو التسبب بصدام روسي أميركي في حوضه. وأضاف أن مساهمة موسكو في الانتعاش الاقتصادي والتطور داخل الجمهوريتين الانفصاليتين، سيشكل بداية النهاية للحكومة التابعة للغرب في كييف، وسيؤدي لتعاطف وتفهم «العقلاء» في أوكرانيا لضرورة نزع فتيل الأزمة مع روسيا، ومنع وقوع أي صدام عسكري بين الجانبين.

وأوضح كذلك أن «أكثر من 7 سنوات من الحرب في شرق أوكرانيا كانت أكثر من كافية تماما لتظهر حالة الإرهاق التي وصلت إليها كييف»، متابعا أن أوكرانيا التي لم تحارب بمفردها مرة واحدة في تاريخها، عجزت في الصراع الحالي عن إحداث اختلال في موازين القوى وقواعد الاشتباك لصالحها، حتى بمساعدة الغرب. وختم بأن المرسوم الموقع يضع حدا للأوضاع المعلقة في المنطقة، ويدعم التغيرات الاقتصادية الجادة التي حدثت مؤخرا هناك، وهي إنشاء أنظمة إدارة الإنتاج والبنية التحتية وفقا للنماذج الروسية.

ثورة الميدان

ومنذ نحو 7 سنوات، تعيش العلاقات الروسية الأوكرانية أكثر مراحلها توترا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 ومن شأن التكامل الاقتصادي بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أن يؤدي لتأثيرات سلبية اقتصادية ومعنوية على السلطات في كييف. وتعود جذور الأزمة الحالية إلى ثورة الميدان في العاصمة الأوكرانية، التي أدت لانقسام على مستوى المؤسسات والشارع بين مؤيدين لروسيا، وموالين للاتحاد الأوروبي. وتفاعلت الأزمة لتؤدي إلى ما أصبح يعرف بحرب الاستفتاءات، حيث أدى استفتاء عام 2014 في شبه جزيرة القرم إلى انضمامه لروسيا، وسط معارضة حادة من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

أما في دونيتسك ودونباس، فقد تطورت الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة في كييف إلى نزاع مسلح، بدأ بسيطرة مسلحين على مباني إدارة الدولة، وفشل المفاوضات مع السلطات المركزية لحل قضية مكانة اللغة الروسية وإصلاح دستوري يؤدي إلى لامركزية الأقاليم وصولا إلى الحكم الذاتي. وككرة الثلج، تدحرجت الأزمة إلى نزاع مسلح، قبل أن تعلن كل من دونيتسك ولوغانسك انفصالهما عن أوكرانيا، وتبدآ حربا معها. ولا تعترف موسكو بالجمهوريتين الانفصاليتين، لكن مسؤولين روسا أكدوا أكثر من مرة أن بلادهم قد تتدخل لمساعدة سكان الإقليمين الناطقين باللغة الروسية.

مواجهة محتملة

وفي خضم التوترات والتصعيد الراهن بين روسيا والغرب، تبرز أوكرانيا مجددا كساحة رئيسة لمواجهة محتملة لاسيما أن كثيرا من العوامل والأسباب والاتهامات الصادرة عن كلا الجانبين تحوم حولها أو توجّه إليها. ومن ذلك التصعيد في شرق أوكرانيا الانفصالي، والمناورات والمناورات المضادة في البحر الأسود، والانتشار الروسي الكبير على الحدود الشرقية والجنوبية والشمالية، وقضية خط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز المثير للجدل، وحتى أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية القريبة، وغيرها الكثير الكثير من القضايا الفرعية.

وتبرز الحشود العسكرية الروسية الكبيرة قرب الحدود مع أوكرانيا، كأكثر القضايا سخونة، وتذكر بالضجة التي أثارتها حشود مماثلة في أبريل الماضي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا من أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا، لكن الأولى جددت التأكيد على أنها لا تخطط لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، وعلى حقها في حشد أي قوات عسكرية داخل أراضيها.

ويبدو أن أوكرانيا تأخذ على محمل الجد هذه «التهديدات» واحتمالات «الغزو» الروسي لأراضيها، كما يقول مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف الناتو.

مسيرات تركية

وخلال الأيام القليلة الماضية، أجرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف زيارات مكوكية إلى قواعد ونقاط تمركز عسكرية عدة وأعلن أن بلاده تعتزم نشر منظومات صواريخ «نبتون» (NEPTON) المضادة للسفن على حدودها الجنوبية، وشراء المزيد من الطائرات المسيّرة من تركيا. وقالت هانّا ماليار نائبة وزير الدفاع إن «الجيش الأوكراني وضع في «حالة تأهب دائم» للدفاع عن البلاد، ضد اجتياح واسع النطاق، ولمواجهة أي سعي روسي للاستيلاء على مواقع في البنية التحتية الحيوية». وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق نشر نحو 8 آلاف و500 جندي على حدودها الشمالية مع بيلاروسيا، تحسبا لتدفق المهاجرين على المدى القصير، ولدخول الجنود الروس (أو مجموعات استطلاع تخريبية بقناع المهاجرين)، كما وصفها أحد ألوية الجيش.

دعم غربي

وإلى جانب الاستعدادات المحلية، يعوّل الأوكرانيون على دعم الحلفاء في الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة وحلف «الناتو» خاصة في إطار مساعي البلاد الحثيثة نحو عضوية الحلف.

وهنا تبرز حقيقة لافتة، مفادها أن تصعيد اليوم يقابل بدعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، ولا يقتصر كما كان على عبارات الدعم السياسي، ودعوات التهدئة، والتهديد بالعقوبات.

ووصل هذا الدعم حد إعلان مايك تيرنر السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي أن الولايات المتحدة أرسلت فعلا عسكريين إلى أوكرانيا على خلفية التوتر الراهن. إلى جانب إعلان بريطانيا استعدادها إرسال 600 جندي إلى أوكرانيا خلال 36 ساعة. وفي هذا السياق، وصلت إلى أوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات الدفاعية الأميركية، تضمنت قرابة 80 طنا من الذخائر، وفق السفارة الأميركية في كييف.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الولايات المتحدة تبحث حاليا مع حلفائها الأوروبيين الردود المحتملة، إذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أية إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا، ومن بينها فرض عقوبات جديدة على موسكو، وتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لكييف.

هذا بالإضافة إلى استمرار التدريبات بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا في مياه البحر الأسود، بمشاركة 7 سفن حربية، ومن بينها سفينة القيادة الأميركية «ماونت ويتني»، التي أغضب وجودها في المنطقة روسيا.

تحصين الخطوط

في خضم هذا، يبدو أن روسيا تتعامل مع هذا الدعم بجدية أيضا، وتسارع الخطى لتحصين خطوط «الدفاع أو الهجوم» لديها. وهو ما يفسر توقّيع الرئيس بوتين مرسوم «الدعم الإنساني» لسكان شرق أوكرانيا الانفصاليين، الأمر الذي أثار موجة تشكيك وغضب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في تغريدة على تويتر «هذا الدعم الإنساني صفعة على وجه كل أولئك الذين سعوا بإخلاص إلى تسوية سلمية» في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهتها أوكرانيا لروسيا، بنقل العتاد والسلاح والجند إلى الانفصاليين الموالين لها، عبر «شاحنات المساعدات». بالإضافة إلى تعزيز روسيا حجم قواتها في مناطق شمالية قريبة من أوكرانيا، بعد اختتام مناورات «زاباد 2021» (الغرب 2021) المشتركة مع بيلاروسيا؛ ولا تخفي موسكو أن ذلك «لضمان أمنها، على خلفية الإجراءات العدوانية لحلف شمال الأطلسي».

مع ذلك، ورغم الكثير من التصريحات الرسمية المشككة بالنوايا، والمحذرة من خطورة التصعيد وتداعياته، تبرز أصوات معبرة عن وجهات نظر مغايرة، وإن كانت خافتة. إذ لا يرجّح الكاتب والمحلل السياسي دميترو فورونكوف «سيناريو الغزو الروسي»، كما سمّاه، «رغم أنه يمكن توقع أي شيء من روسيا». ولتحقيق أهدافها ضد أوكرانيا والغرب، يوضح فورونكوف أن روسيا تستطيع دعم الموالين لها، وإثارة نزاعات داخلية وحدودية، واستخدام أسلحة الهجمات السيبرانية والهجرة، وغيرها «أما خيار الحرب الشاملة، فأعتقد أنه لا معنى له بالنسبة لبوتين، ولا يحتاجه».

ويضيف المحلل «إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أوكرانيا أنكرت قبل أيام وجود حشود عسكرية روسية جديدة على الحدود، ثم انتقلت فجأة إلى التحذير منها، لايمكن استبعاد أن ما يحدث هو أزمة مصطنعة مسرحها أوكرانيا، واستفزاز متعمد لروسيا تدفع إليه واشنطن، لخلق توتر معين، يبدو أنه يصب في مصلحتها».

وعلى حد رأي فورونكوف، ربما يريد الأميركيون تقويض ثقة الأوروبيين بروسيا، وخاصة في برلين. وبالتالي، قد تكون هذه فرصة للضغط أكثر على روسيا، والحيلولة دون زيادة نفوذها والتحالف مع الصين، من خلال تشديد العقوبات، وتجميد خط «نورد ستريم 2» لفترة معينة، بالتزامن مع زحف الناتو أكثر فأكثر صوب حدودها.

