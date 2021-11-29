نعيم لـ «النهار»: لم نرَ أي تطوير من اتحاد الكرة

ديوان Diwan

أكد نجم نادي التضامن والأزرق السابق نعيم سعد أن تطوير مستوى المنتخبات الوطنية يحتاج اهتمام بشكل أكبر من الاتحاد مع ضرورة الحرص على استمرار مباريات المسابقات المحلية وعدم توقفها إلا للظروف الطارئة والتوقفات الدولية. وقال مدافع العصر الذهبي المتوج بلقب كأس آسيا 1980 لـ «النهار»: «مع احترامي لرئيس الاتحاد والأعضاء ولكننا ننظر لها كعمل وتطوير للرياضة، ونحن إلى الان مع الأسف لم نر تطويراً للكرة عندنا، خصوصاً أن منتخبنا يحتاج لدعم قوي واهتمام كبير». وشدد نعيم على ضرورة استمرار الدوري «كي لا نحرم اللاعبين من المشاركات في الدوري خصوصا أن مثل هذه المباريات تطور لعب اللاعبين وتحسن أدائهم وتطورهم للأفضل، فمباريات الدوري دائماً تعطي الدعم والمستوى للاعبين لتقديم المستوى الأفضل».

وانتقد نعيم الذي كان ضمن التشكيل الأساس للأزرق في مونديال إسبانيا 1990، فترة اعداد المنتخبات القصيرة، وضرب مثالا في الجيل الذهبي، قائلاً: «كنا نحتاج لوقت طويل، فالمعسكرات الطويلة هي التي تسهم في تحسين المستوى ويحدث انسجام بين اللاعبين، ويحصل خلالها تطوير بالنسبة للاعبين، اما فترة الأسبوعين فلا تتيح للاعبين مرحلة التعارف، ولا تمنح اللاعبين الفرصة لتطوير الأداء» .

وأضاف أن الاتحاد باختيار المدربين المناسبين للمنتخبات سواء الفريق الأول أو المراحل السنية، مع التشديد على منحهم الفرصة والوقت لتطبيق أفكارهم وعدم التسرع في الإقالة، وقال: «يجب إعطاء المدربين فرصة وعلى الاتحاد أن يختار المدربين ذوي خبرة وكفاءة عالية»، وتابع: «ولو طبق الاتحاد مثل تلك الأمور سنلاحظ التغيير بشكل واضح».

وعن رأيه فيمن يستحق الترشح لعضوية الاتحاد أو رئاسته: «لكل انسان تاريخه ومجاله، وأحيانا يكون الشخص متابعاً ولديه خبرة رياضية وليس بلاعب أو مزاول لكنه صاحب فكر تطويري فيسهم في تطوير الرياضة ونستفيد منه أما غير ذلك ففيها ظلم».

وتابع: «لكن نتمنى من ناحية الترشيح للاتحادات كما قال المثل (أهل مكة أدرى بشعابها) فكلما كانوا رياضيين كما يُضرب المثل لدينا في اتحاد كرة اليد فكلهم لاعبين وأهل اللعبة فنجدهم يشاركون في البطولات ويصلون لمراكز فيحققون كؤوس وميداليات وبطولات».

وواصل: «لذلك فنحن لا نمانع أن يشارك في الترشيح لاعبون قدامى او أي اداري او شخص لديه خبرة رياضية او متابع او له ميول رياضية، فالترشيح لا نغلقه عن احد فكذلك بعض الرياضيين لا يمكنهم ان يكونوا إداريين»، معرباً عن أمنيته بأن يتعاون الجميع لتكون الرياضة في الكويت هي الأفضل وتعود كما كانت في السابق.

وأشاد نعيم باستراتيجية الهيئة العامة للرياضة (2022-2028) التي أطلقها وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مؤكداً أن اهتمام الوزير أمر مفرح، وهذا الدعم يعتبر البداية لتطوير الرياضة، لافتاً إلى الاهتمام بالناشئين والبراعم وبناء الفرق والمنتخبات من أجل الحصول على مستقبل أفضل للرياضة.

وأضاف: « الرياضة الكويتية تحتاج للدعم المادي والمعنوي للمحافظة على إرثها الرياضي الكبير، حيث شاركت في بطولات ووصلت لمرحلة متقدمة، والكويت الان مشهورة ولها اسمها في العالم كله وقبل فترة في إحدى الصحف الإنكليزية جاء ذكر الكويت رغم صغر مساحتها كنقطة قد وصلت لكأس العالم».

وتابع: «نحن نؤكد تأييدنا لضرورة تهيئة الرياضة واللاعبين، وكما قال حمود فليطح وفيصل مقصيد في السابق لم يكن لدينا منشآت رياضية لكن كان لدينا حب للرياضة الكويتية ورياضيين ونجوم، والان انا أقول لدينا الاثنان منشآت وحب وكما رأينا في الاتحاد التربوي والذي سيبدأ في المدارس كما بدأنا نحن سابقا فيسكون لدينا الأفضل بإذن الله وأؤكد حاجتنا للدعم المادي والمعنوي ولا نطالب اللاعبين بالمستوى قبل ان نقدم لهم الدعم الحقيقي القوي والمعسكرات الرياضية لينعكس على أدائهم».

وختم نعيم، قائلاً: «نحن نحب الجميع ونحن اهل رغم كل الإخفاقات لكننا لا نقسو على اللاعبين بل ندعمهم وسنراهم بأفضل ما عندهم وستعود الكويت كما كانت بل افضل مما كانت».

