تميَّزنا.. بمشاركاتكم

ديوان Diwan

تكتسب المسابقات سواء في مجال المواهب الذاتية - كفنون الشعر والرسم والقصة القصيرة - أو الأنشطة المختلفة أهمية خاصة؛ ذلك لأن المسابقات شحذ للهمم واستنهاض لها، ولون من ألوان تنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس، إذ تعطي المشاركة الفرصة لاختيار ما يوافق قدرات المتسابق ويشبع ميوله ويواكب مداركه واستعداده الشخصي، فتبرز مواهبه وملكاته وتنمو مهاراته العقلية والعلمية، فالمسابقة تعد بيئة مثالية لإبراز المواهب المختلفة وصقل لمهارات المتنافسين وتنمية لروح الإبداع والابتكار لديهم، فهي تُشعل فتيل المنافسة بين صفوف الطلبة وبين المعلمين وبين المجتمعات المدرسية ككل.

إن ثقافة المسابقات مهما كان مجالها أو نوعها لابد أن تنتشر في المنظومة التعليمية وفي الحياة الاجتماعية والحياة العامة ككل، وقد ثبت أن للمكافآت والجوائز المرصودة لكل مسابقة دوراً في التحفيز وإذكاء لروح المنافسة بين المتنافسين.

ومنذ خمسة عشر عاما من مسيرة العطاء لمسابقات جائزة البغلي للابن البار، نحو تشجيع الأبناء على بر والديهم وأقاربهم وأولي أمرهم وكبار السن بصورة عامة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تقيمها المبرة في صورة مسابقات متنوعة تقدم من خلالها الجوائز المحفزة لأبنائنا القادرين على تحويل أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وخيالاتهم في مجال البر لنصوص أدبية وشعرية وفنية إبداعية، تخدم أهداف العمل التطوعي الإنساني، وتسهم في بناء مجتمع مستدام يسوده الفكر التطوعي ويعلوه الرقي بالعمل الإنساني من خلال الإبداعات الأدبية ؛ لدعم عملية غرس قيم البر والعمل التطوعي ونشر ثقافة العمل الخيري والإنساني لدى الشباب وأفراد المجتمع، مدركين مدى أهمية القصص والشعر والفنون التشكيلية والرسم والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الأدبية والتطوعية الأخرى وتأثيرها كوسيلة غير مباشرة ومؤثرة في تحويل القيم إلى أفعال وممارسات سلوكية جيدة.

والجائزة عبارة عن مكافآت مالية وإهداءات تذكارية وشهادات تقدير نسعى بها إلى تحفيز وتنشيط واستنهاض همم من لديهم القدرة على الإسهام في دعم وتعزيز دعائم البر وتنمية العمل الخيري والإنساني في مجتمعنا،وتعزيز الجهود الرائدة في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني وإبراز جوانب البر المشرقة والمضيئة في مجتمعنا بالكويت الأمر الذي يؤكد حرص المبرة على السعي في التخفيف من معاناة الضعفاء وآلامهم.

فإن المبرة تهدف إلى توعية المجتمع بضرورة بر الوالدين ونشر هذا الوعي بين الأسر الكويتية؛ من أجل توطيد هذه العلاقة وتعزيز سلوك الأبناء الإيجابي تجاه والديهم أو أولي أمرهم، وتقديم الجوائز التي تحمل في مضمونها معنى كبير يدل على العرفان والوفاء لكل شخص صادق يؤمن بالتعاون والعطاء ويعمل على تعزيز هذا الإحساس في نفوس الأجيال الصغيرة، وتعزيز فضيلة البر التي حث عليها الإسلام، وتعزيز العمل الخيري والتطوعي والإنساني في المجتمع.

أتابع باهتمام كبير فعاليات تلك المسابقة لجائزة البغلي للابن البار في نسختها الخامسة عشرة لعام 2021 م مع السيد رئيس اللجنة العليا للجائزة وفرق العمل المنبثقة عن أعضاء اللجنة العليا والمتمثلة في فرق التحكيم وتقييم المسابقات - مسابقة وجائزة البغلي للابن البار، مسابقة البغلي للابن البار في القصة القصيرة، مسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي، مسابقة البغلي للابن البار في التصوير الفوتوغرافي، مسابقة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية، ومسابقة وجائزة البغلي للابن البار في العمل التطوعي .

ومن خلال اطلاعي على عدد من تلك الأعمال المشاركة في كافة فروع ومستويات الجائزة ؛ وجدنا أعمالا متميزة، ولمسنا هناك تفاعلا كبيرا من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في هذه الجائزة، مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم، وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

إن المسابقة في نسختها الخامسة عشرة وطوال نسخها الماضية شهدت إقبالا كبيرا لدى المشاركين في مختلف الأنشطة والمواهب التي تعزز معاني البر في المجتمع، وأثبتت قدرتها الكبيرة في إخراج مجموعة من المواهب الواعدة في المجالات المختلفة والتي تعزز قيم ومعاني البر بالوالدين وبر كبار السن والبر بالمجتمع؛ مما يعطينا دافعا على أن نستمر في رعاية هذه الجائزة. خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة العليا ولفرق التحكيم في جميع فروع الجائزة ؛ لجهودهم في إتمام إجراءات وفعاليات ومراحل المسابقة، ونتطلع إلى المزيد في نسخ الجائزة في المراحل المقبلة، ونتمنى أن تكون هذه الأعمال دافعا للمزيد من المشاركات المتميزة في المستقبل.

