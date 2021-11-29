«مبرة العوازم الخيرية» تشكر جهود إبراهيم طاهر البغلي وتقدّرها

ديوان Diwan

أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، عن دواعي سروره وبالغ سعادته واعتزازه بمناسبة تكريمه من قبل مبرة العوازم الخيرية تقديراً لجهوده في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي والخيري في احتفالية تم تنظيمها في مقر مبرة العوازم الخيرية لتكريم عدد من الشخصيات في مجال العمل التطوعي.

وتقدم البغلي بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم حفل التكريم وفعالياته بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم لعمله، هذا وأكد البغلي بأن هذا التكريم وضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه مواصلة وتعزيز العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المنشودة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة، لتعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع ؛ للنهوض بوطننا الحبيب، وشكر البغلي السيد حمد البسيس رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية وجميع أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجهود راجين للقائمين على المبرة دوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت الحبيبة العز والأمان» في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر حفظه الله.

