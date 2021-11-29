تنمية الصحة النفسية الشاملة في حياة الزوجين تعادل أهمية الفيتامينات والبروتينات لصحتهما الجسمية

ديوان Diwan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي الايجابيون أسعد الله صباحكم بالنور والبركة والتميز في العلاقات الإيجابية الناجحة في الحياة الاسرية السعيدة. في صباح هذا اليوم سوف نتحدث عن العلاقة الزوجية وانماط الزيجات التي تساعد على الاستقرار الأسري بين الزوجين. إن الحياة الزوجية فيها الكثير من المحطات والاحداث ما بين المتوافق وغير المتوافق، وهذه الأحداث بحلوها ومرها هي أمور طبيعية ولابد منها، ولكن لكل شيء في هذه الحياة قواعد وأسساً تساعد في جعلها ناجحة، لقد اثبتت الدراسات النفسية في مجال علم النفس الايجابي أن نمط شخصية الزوج له دور فاعل في تحقيق الحياة الزوجية الناجحة، ويؤثر على العلاقة بين الزوجين.

في البداية نريد الاتفاق معكم على صياغة مفهوم الزواج كونه ارتباط أسرتين معاً بدلاً من ارتباط فردين. كما أن اختيار الرفيق (الزوج/الزوجة) عملية معقدة تشمل (أربع) مراحل من دورة حياة الأسرة:

المرحلة الأولى: يتم اختيار الشريك، ويتم اختياره طبقا لما يتوافر فيه من سمات الدين والخلق والجاذبية البدنية المتمثلة في الاهتمامات والذكاء والشخصية وسمات وسلوكيات أخرى لها قيمة ومعنى في استقرار الحياة الزوجية.

وفي المرحلة الثانية (الشوفة): تكون هناك مقارنة للقيم والكشف عن الهوية من خلال حوارات كشف الذات. وإذا أدى ذلك إلى تعميق الجاذبية الداخلية ستستمر العلاقة.

وفي المرحلة الثالثة: يكون هناك استكشاف تناغم للدور والدرجة التي يكون فيها التعاطف الوجداني ممكناً. وعند نماء أدوار الترابط والتعاطف الوجداني، تتعمق الجاذبية بشكل كاف ومناسب، وتقوى العلاقات وتعزز.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم اتخاذ قرار بالمعاشرة الزوجية طويلة الأجل، والالتزام بكل حيثياتها، وإذا تم التوصل إلى القرار الإيجابي الخاص بهاتين القضيتين، ربما يحدث الزواج أو المعاشرة الزوجية طويلة الأجل. وعندما يرتبط الشريكان فهما يمهدان لحياة أسرية معاً، ويمهدان الطريق طبقاً لمعاييرهما وقيمهما الدينية وأدوارهما وأعمالهما القيمية.

وفي هذا الصدد تبين الدراسات النفسية في مجال الاسرة أن أنماط التفاعل لدى الأزواج السعداء لها ملامح مميزة وتشمل:

? الاحترام والقبول.

? سمات فطرية للسلوك الإيجابي.

? تفاعلات إيجابية أكثر من السلبية

? تركيز الصراعات على قضايا محددة.

? الإصلاح السريع عند تدهور العلاقات.

? إدارة الأساليب الحوارية الفاعلة.

بيد أن مجرد الزواج ليس وحده هو العامل المهم، ولكن نوعية الزواج هي العامل الذي يعول عليه الاستقرار الاسري. وهناك عوامل استهداف للخطر مختلفة تهيئ الزيجات الى عدم التوافق في علاقتها بأحداث الحياة الشاقة فيما بعد. ورغم هذا فإننا نعرض هنا أنماطاً لسمات من الازواج وهي نتائج لدراسات استطلاع الرأي، ودراسات اتبعت منهج الملاحظة، وتوصلت الى أن هناك خمسة أنواع من الازواج نستعرضها:

أولا : الأزواج المستقرون التقليديون وأهم سماتهم:

? يتبنون أدوارًا تقليدية.

? يميزون الغايات العائلية برعاية خاصة عن الغايات الشخصية.

? لديهم برامج يومية منتظمة.

? يشاركون المجال الحيوي في منزل الأسرة.

? يعبرون عن مستويات معتدلة من العواطف الإيجابية والسلبية.

? يميلون إلى تجنب الصراع حول كل شيء إلا القضايا الرئيسة ويحاولون حلها.

? يستمع كل طرف إلى الآخر، ويتعاطف مع موقفه.

? لديهم قدرة على إقناع معقول.

ثانيا : الأزواج العصريون وأهم سماتهم:

? يتبنون أدوارًا متساوية.

? يوجهون رعاية خاصة إلى الغايات الشخصية عن الغايات الأسرية.

? لديهم برنامج يومي غير واضح.

? لديهم مجالات حيوية منفصلة في بيوتهم.

? يعبرون عن مستويات عالية من العواطف الإيجابية والسلبية.

? يميلون إلى الانشغال في تفاوض وجدل مستمر حول قضايا كثيرة.

? لا يتفقون، يحاول أن يقنع كل منهم الآخر من البداية لحل الخلافات.

ثالثا : الأزواج المتملصون من المسؤولية وأهم سماتهم:

? يتبنون أدوارًا تقليدية.

? لديهم مجال حيوي منفصل (مستقل) في بيوتهم.

? يتجنبون جميع الصراعات.

? لديهم مهارات قليلة لحل الصراعات.

? يحددون قضيتهم عندما يحدث صراع ولكن لا توجد محاولة للإقناع أو للحل الوسط.

? يقبلون الاختلافات في صراعات نوعية على أنها غير مهمة مقارنة بقيمهم وحججهم الشائعة المشتركة.

? المناقشات المرتبطة بالصراع غير عاطفية (انفعالية).

رابعا : الأزواج المتصارعون. غير المستقرين وأهم سماتهم :

? ينشغلون بصراع دون أية محاولة بناءه لحله.

? يغلب على تفاعلاتهم اللوم المستمر، وقراءة الأفكار والدفاعية.

? يعبرون عن مستويات مرتفعة من الانفعال السلبي، والقليل من الانفعالات الإيجابية.

? يظهرون نمط تفاعل هجومي – انسحابي.

خامسا : الأزواج المتحررون من المسؤولية وأهم سماتهم:

? يتجنبون الصراع ولديهم مهارات قليلة لحل الصراع.

? تغلب على تفاعلاتهم نوبات موجزة (قصيرة) من اللوم وقراءة الأفكار والدفاعية.

? يعبرون عن مستويات منخفضة من الانفعال السلبي، ولا توجد تقريباً عاطفة إيجابية.

? يظهرون نمط تفاعل انسحابي.

اصدقائي الايجابيون ان نتائج البحوث توضح أن التماثل يرتبط بالرضا عن الحياة الزوجية ؛ بسبب أنه من المحتمل أو من السهولة التي يمكن بها أن يتعاطف الأفراد المتماثلون بعضهم مع بعض، ويتبعوا اهتمامات وميولًا مشتركة. كما أن من أسس الصحة النفسية أن تكون سمة العلاقة الزوجية دافئة حميمة مستمرة، بحيث تكون هذه العلاقة مصدراً لرضا واستمتاع كل من الطرفين ، فتلك العلاقات الغنية الثرية تساعد على نمو شخصية الزوجين ايجابيا، وتنمي الصحة النفسية الشاملة في حياتهما ما يجعلها تعادل أهمية الفيتامينات والبروتينات بالنسبة لصحتهما الجسمية. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).

أ.د. عبد المنان ملا معمور يوسف بار

أستاذ العلاج والإرشاد النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

