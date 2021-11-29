مبرة إبراهيم طاهر البغلي تُنظِّم المعرض الفني التشكيلي للابن البار

ديوان Diwan

تنظم مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار معرِض الفنون التشكيلية للابن البار برعاية وحضور العم إبراهيم البغلي، وذلك في تمام الساعة الـ (7) السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، في قاعة الفنون التشكيلية في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في منطقة حولي. ويشارك في المعرض الفني التشكيلي الذي تقيمه المبرة بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عدد (42) فناناً تشكيلياً، بعدد (54) عملاً فنياً شاركوا فيها بمسابقة جائزة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية لعام 2021م والتي بدأ التسجيل فيها خلال الفترة من 1 أغسطس 2021م وحتى 31 أكتوبر 2021م، وتأتي إقامة هذا المعرض تأتي من ضمن الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم للأعمال المشاركة في المسابقة لعام 2021م، والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال الفنون التشكيلية بالتنسيق بين الجمعية والمبرة، حيث تقوم اللجنة بفرز الأعمال المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من بيانات من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمة من مراحل التقييم والتحكيم قبل اختيار الفائزين في الجائزة.

