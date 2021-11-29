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ريهام عبدالغفور كشفت تفاصيل دورها في مسلسل «قانون العمل»


كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد «قانون العمل»، الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية. وقالت إنها تقدم في المسلسل شخصية «ضحى» تعمل في كذا وظيفة منها عاملة في مصنع حلويات وراقصة وممرضة، ووصفته أنه مسلسل اجتماعي لايت. ومسلسل «قانون العمل» من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ومن بطولة إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وغيرهم. من ناحية اخرى، تواصل ريهام عبدالغفور تصوير دورها أيضا في مسلسل «غرفة 207»، والذي تدور أحداثه في فترة الستينيات، إلا أن الشخصية التي تقدمها ريهام ستظهر في فترة الثلاثينيات وتموت ثم تعود للظهور خلال فترة الستينيات، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع محمد فراج لأول مرة.


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