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تيم حسن احتفل بـ 150 حلقة من «الهيبة»


احتفل الفنان تيم حسن بوصول عدد حلقات مسلسل «الهيبة» بجميع أجزائه لـ 150 حلقة، وتحقيقه نجاحا كبيرا من خلالها. ونشر مجموعة لقطات مميزة له من المسلسل، وعلق على حسابه بموقع «انستجرام»، قائلا: «نختم الليلة في #الهيبة_جبل? 150 حلقة لسلسلة نالت جمهوراً عريضاً بفضل الله ومحبتكم». وأضاف: «فصارت بناءً وتنفيذاً نموذجاً خاصاً يُتَّبع حولنا وهنا وهناك.. ذكريات وجهود.. وأكبر مكافأة أنكم ميزتونا بطعم نجاح مختلف ؛ أنتم المقياس». واختتم كلامه، بقوله: «شكرا للأساتذة صادق الصّباح سامر البرقاوي زياد الخطيب كُتاب فنيين وممثلين #تيم_حسن».


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