الدويش: حققنا المعادلة بالحفاظ على «الكويت المسرحي»

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استعرض الأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس اللجنة العليا لمهرجان الكويت المسرحي الدكتور بدر الدويش ابرز فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان والمقرر اقامتها خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل والذي سيقام تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري واكد ان المجلس الوطني واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل أغلب الأنشطة لافتا الى حرص المجلس على إقامة المهرجان رقم جميع التحديات خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعودة نشاط المسرح. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم في قاعة عبد الرزاق البصير، حضر المؤتمر الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الانصاري ومدير المهرجان فالح المطيري ومراقب شؤون المسرح عبدالكريم الهاجري.

وقال الدويش إن اللائحة التي تنظم عمل المهرجان تنص على ان عدد العروض لا تتجاوز الـ8 وألا تقل عن 6 مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية برئاسة مدير المهرجان فالح المطيري حرصت على تطبيق اللائحة وان تشهد الدورة الجديدة مشاركة 8 عروض فضلا عن تكريم 6 شخصيات إلى جانب حفل الافتتاح والندوة الفكرية التي تأتي هذا العام تحت عنوان «التجريب في المسرح الكويتي» والورش المسرحية الثلاث وهي «اساسيات تصميم الأزياء» و«عناصر الديكور المسرحي «و «لغة الجسد»، واثنى الدويش على مشاركة الفرق الأهلية الأربع إلى جانب فرقة مسرح الشباب و3 فرق من القطاع الخاص.

وكشف الدويش عن اسماء المكرمين خلال الدورة الـ21 وهم الفنانون احمد العامر ودخيل صالح الدخيل ود.احلام حسن ود.خلود الرشيدي والفنانة سماح وفاضل عبدالله الدمخي، مشيرا الى اقامة جميع الفعاليات في مسرح الدسمة باستثناء الورش المقرر اقامتها في مسرح كيفان.

وأكد الدويش حرص المجلس الوطني واللجنة التحضيرية على اقامة المهرجان واضاف «لدينا العديد من الكوادر الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة واستطاعت اللجنة التحضيرية ان تحقق المعادلة الصعبة بالحفاظ على بنيان المهرجان وقوامه الرئيس بالتماشي مع الميزانية المرصودة «لافتا الى ان التحديات الصحية التي تواجه العالم حالت دون استقدام ضيوف من الخارج هذا العام وقال «استقدام ضيوف من خارج الكويت يتيح لنا التواصل مع النخب المسرحية من شتى انحاء الوطن العربي ولكن في ظل التحديات الصحية وظروف «كورونا» كان من الصعوبة استقدام ضيوف من الخارج.

ومن جانبه استعرض مراقب صالات العروض عبدالكريم الهاجري توقف مهرجان الكويت المسرحي خلال تاريخه والتي بلغ عددها أربعة لظروف مختلفة مشددا على أهمية المهرجان في خارطة الثقافة والفن العربي، وقال: ان الدورة الجديدة تشهد منافسة 8 عروض هي مسرحية «زهور القبور» تعرض يوم الخميس 2 ديسمبر لفرقة مسرح الشباب من تأليف وإخراج فيصل العبيد ومسرحية «الطابور السادس» تعرض يوم الجمعة 3 ديسمبر لفرقة المسرح الشعبي من تأليف فاطمة العامر ومن إخراج علي البلوشي ومسرحية «فوبيا» تعرض يوم السبت 4 ديسمبر لمجموعة السلام من تأليف مريم القلاف ومن إخراج عبدالله المسلم ومسرحية «المشنوق الذي ضحك» تعرض يوم الاحد 5 ديسمبر لفرقة المسرحي العربي إعداد وإخراج احمد البناي ومسرحية «البروة» المقرر لها يوم الاثنين 6 ديسمبر لشركة تياترو للإنتاج المسرحي من تأليف فلول الفيلكاوي ومن إخراج شملان هاني النصاري ومسرحية «مطلوب مهرجين» يوم الثلاثاء 7 ديسمبر لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف تغريد الداود ومن إخراج عيسى الحمر ومسرحية «الموت الأبيض» المقرر لها يوم الاربعاء 8 ديسمبر لشركة فرانكو للإنتاج المسرحي من تأليف سعيد محمد سعيد ومن إخراج د.مشعل السالم ومسرحية «الساعة التاسعة» يوم الخميس 9 ديسمبر لفرقة المسرح الكويتي من تأليف مريم نصير ومن إخراج بدر الشعيبي.

