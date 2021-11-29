عبدالله فريد: «عنبر 6» يجمع نجوم الوطن العربي

ديوان Diwan

فرغ الفنان عبدالله فريد من انجاز دوره في مسلسل – عنبر 6 – الى جوار مجموعة متميزة من نجوم الدراما العربية يجمعهم المنتج اللبناني جمال سنان – ايجلز فيلم – والمخرج البحريني المتميز علي العلي وفي تصريح اشاد الفنان عبدالله فريد بالمستوى الانتاجي الرفيع المستوى وجدول العمل المنضبط والمدروس بعناية خصوصا وهو يجمع حفنة متميزة من النجمات والنجوم من انحاء العالم العربي.

وعن دوره يقول فريد: اجسد دور زوج الفنانة الرائعة ايتن عامر.. ولا اريد ان ادخل في مزيد من التفاصيل حول الشخصية والعمل ولكن لابد من الاشادة بالتعاون الايجابي من قبل النجمة العربية ايتن عامر التى كانت نموذجا للالتزام والدقة وايضا الاحترافية في التعامل مع الشخصية والاحداث. وقال بان وجودها داخل لوكيشن العمل يحوله الى خلية نابضة بالفرح.

وحري بالذكر ان صناع مسلسل - عنبر 6 - من سيناريو وتأليف هانى سرحان الذى يقود ورشة كتابة تشكلت من كل من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج البحريني القدير علي العلي إخراج المسلسل الذي تصور جميع مشاهده في عدد من المدن اللبنانية.

واشار الفنان عبدالله فريد الى ان فريق عمل المسلسل قاموا ببناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن مجموعة من قصص تدور احداثها داخل عالم السجون عبر استدعاء ذكريات عدد من الشخصيات النسائية التي شارك في تقمصها كل من ايتن عامر وصبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وكم اخر من النجوم من انحاء العالم العربي.

وقال الفنان عبدالله فريد في ختام تصريحه بمناسبة عودته في العاصمة اللبنانية بان سعادته لا توصف وهو يعيش تلك الاحترافية العالية المستوى من فريق العمل على صعيد الانتاج والاخراج وايضا روح الاسرة الواحدة التي يعيشها فريق عمل مسلسل – عنبر 6 – في موسمه الاول والذي يؤسس لعدد من المواسم الاضافية والمتجددة نظرا لثراء الاحداث والشخصيات.

