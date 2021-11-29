صادرات قطر من النفط والمكثفات تنخفض 1.1 %

مال وأعمال

تراجعت صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.1 % على أساس شهري حوالي 788 ألف برميل يومياً.

وبلغت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي 583 ألف برميل يوميا بارتفاع نسبته 23 % على اساس شهري، في حين بلغت صادرات المكثفات 202 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 37 % على أساس شهري. ويعتبر السوق الآسيوي أبرز وجهات الصادرات القطرية من النفط الخام والمكثفات، وتأتي كوريا الجنوبية في صدارة الوجهات القطرية للنفط الخام والمكثفات بإجمالي 139 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 85 ألف برميل يوميا.

