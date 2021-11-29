«بوبيان» افتتح فرعه الجديد في مول «العاصمة»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في (مول العاصمة) أحدث المجمعات التجارية في الكويت ليضيف بذلك تجربة مصرفية مميزة وجديدة لعملائه من مختلف الشرائح من خلال خدماته المتنوعة التي يقدمها الفرع على مدار فترتين صباحية ومسائية من الساعة 10 صباحاً الى 1 ظهراً ومن 5 إلى 8 مساءً.

وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب «يأتي افتتاح فرعنا الجديد في مول العاصمة خطوة مهمة لمواكبة التطورات العمرانية السريعة التي تشهدها دولة الكويت لنكون دوماً الاقرب إلى عملائنا وفهم طلباتهم واحتياجاتهم».

وأضاف إنه مع افتتاح فرعنا الجديد في مول العاصمة يصل عدد فروع بوبيان إلى 45 فرعاً منتشرة في كل مناطق الكويت لنتمكن من خلالها من خدمة جميع عملائنا لاسيما من خلال قنواتنا التقليدية والرقمية مؤكداً ان التطور التقني والرقمي لا يمكن أن يكون بديلاً من الخدمات المباشرة التى تقدم من خلال الفروع بكافة أشكالها.

وأوضح الدوب انه تم اختيار موقع الفرع الجديد نظراً لما تتميز به فروعنا في المجمعات التجارية التي تشهد اقبالاً كبيراً من العملاء لاسيما في الفترات المسائية والعطلات لأن العملاء يجدونها مناسبة لهم لإنهاء معاملاتهم المتنوعة بسبب ارتباطهم في الفترة الصباحية بالتزامات العمل.

بوبيان دايركت

واوضح الدوب ان اهم ما يميز الفرع الجديد لبنك بوبيان انه مزود بأجهزة للصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) المتوافرة على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع لتوفير خدمات كثيرة للعملاء عن طريق التواصل مع موظفى خدمة العملاء عبر مكالمات الفيديو كول.

ونوه الدوب الى أن وجود تلك الاجهزة يرجع إلى أهمية خدمة بوبيان دايركت في الاماكن المزدحمة كالمولات حيث تلاقي اقبالاً كبيراً من العملاء وغيرهم حيث يتوقع ان يكون مول العاصمة من أكبر المجمعات التجارية في الكويت التى ستشهد اقبالاً كبيراً من الزوار.

وأضاف انه يمكن للعميل من خلال اجهزة بوبيان دايركت المتوافرة في 39 موقعاً اتمام معظم العمليات المصرفية مثل فتح حساب جديد والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي والائتمانية و سحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات ودفع البطاقة الائتمانية وطباعة كشف الحساب.

التوسع التكنولوجي

من ناحية اخرى قال الدوب ان البنك مستمر في التوسع للاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنباً إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات .

وأضاف ان الاستراتيجية التى انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية أكدت نجاحها واهميتها في ظل الظروف التى تمر بها الكويت والعالم حالياً من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التى تقدمها قنوات البنك الرقمية.

وأوضح الدوب أن أبرز ما يميز بوبيان تركيزه على جودة الخدمة والتفاعل مع احتياجات المجتمع وثقافته مع الالتزام المستمر والقوي بالتميز والريادة في خدمة العملاء والاهتمام بهم مع توفير مجموعة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات.

واضاف «يميزنا ايضا الاهتمام المتواصل بالابتكار على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم و المحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء.

