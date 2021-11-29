راموس: مررت بأوقات صعبة

دوليه

أقر المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي لم يخض أي مباراة مع باريس سان جرمان، عقب انضمامه إلى النادي في الصيف، بأنه قضى في هذه الفترة لحظات صعبة.

وقال راموس في مقابلة مع منصة «أمازون برايم فيديو»: «إنها لحظات صعبة. كنت أقضي ساعات كاملة في صالة الألعاب مع طبيب العلاج الطبيعي والمعد البدني. دائما ما كانت هناك أفكار سلبية تجعلك أحيانا تشك في نفسك». وأوضح صاحب الـ35 عاما، أنه رغم كل هذا كان يثق في نفسه. وأضاف: «كنت أثق في نفسي وفي عملي. أركز على إعادة الثقة للنادي التي وضعها فيّ. آمل تقديم أفضل مستوى».

