أتالانتا عمّق جراح يوفنتوس

دوليه

واصل أتالانتا نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة وأخمد الانتفاضة المحلية لمضيفه يوفنتوس وعمق جراحه عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو أول من أمس في قمة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي. وسجل المهاجم الدولي الكولومبي دوفان ساباتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الألباني بيرات دجيمشيتي. وبات ساباتا اللاعب الأكثر تسجيلا في مرمى يوفتوس منذ بداية العام 2017 حيث هز شباكه ثماني مرات في 11 مباراة في مختلف المسابقات. وكان يوفنتوس يمني النفس بمواصلة صحوته المحلية وتحقيق فوزه الثالث تواليا والاقتراب أكثر من رباعي الصدارة، وتعويض خسارته المذلة أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في المسابقة القارية العريقة، لكنه اصطدم بأتالانتا الذي كان أكثر تصميما لمواصلة زحفه نحو الصدارة. وأنقذ الحارس الأرجنتيني خوان موسو مرمى أتالانتا من التعادل عندما تصدى لتسديدة قوية للاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو (65)، فيما حرمت العارضة النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من هز شباك مواطنه من ركلة حرة مباشرة (90+5). وجاء سقوط فريق «السيدة العجوز» غداة مداهمة الشرطة الإيطالية مكاتبه في إطار تحقيق حول انتقالات لاعبين مشبوهة قد تؤدي إلى نشر مبالغ مزيفة في حسابات النادي. وبحسب بيان نشره ليلاً مكتب المدعي العام في تورينو، يركّز التحقيق على انتقالات لاعبين في السنوات الثلاث الأخيرة، وحول طريقة تقديم النتائج المالية السنوية بين 2019 و2021. ويُتهم يوفنتوس، أنجح ناد في تاريخ الدوري الإيطالي، بتقديم معلومات خطأ لمستثمرين واصدار فواتير لصفقات غير موجودة. وشدد إنتر حامل اللقب الخناق على المتصدرين نابولي وميلان بفوزه الصعب على مضيفه فينيتسيا 2-0. وانتظر إنتر ميلان الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس (34). ووجد رجال المدرب سيموني إينزاغي صعوبة في تعزيز غلتهم في الشوط الثاني حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عندما حصلوا على ركلة جزاء انبرى لها البديل الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بنجاح. وقلب إمبولي الطاولة على ضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 2-1، فيما واصل سمبدوريا صحوته بفوزه على ضيفه فيرونا 3-1.