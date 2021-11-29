بايرن استعاد توازنه

دوليه

استعاد بايرن ميونيخ توازنه بفوز بشق النفس على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 1-0، وقاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند العائد للتو من الإصابة فريقه بوروسيا دورتموند إلى تأمين الوصافة بتسجيله الهدف الثالث في مرمى مضيفه فولفسبورغ 3-1 أول من امس في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة المانيا. وعاد بايرن ميونيخ إلى الصدارة بعد نحو من ثلاث ساعات من خسارتها لصالح مطارده المباشر، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند قبل «الكلاسيكر» الساخن بينهما السبت المقبل في دورتموند في المرحلة الرابعة عشرة. وفي الوقت الذي كان فيه المدرب ناغلسمان يستعد لإخراج سانيه والدفع بزميله سيرج غنابري، نجح الأول في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة قادها البديل جمال موسيالا بتمريرة الى المخضرم مولر ومنه الى نجم ماشستر سيتي الانكليزي السابق عند حافة المنطقة فسددها قوية بيسراه على يمين الحارس أورتيغا (71). وهو الهدف الـ102 للنادي البافاري هذا العام وبات النادي الأكثر تسجيلا في عام واحد في البوندسليغا بعدما محا إنجاز كولن عام 1977 عندما سجل 101 هدفا. وأمَّن هالاند وصافة دورتموند بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد ثماني دقائق من دخوله مكان الدولي الهولندي دونيل مالين. وهي المباراة الأولى لهالاند بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة. وبكَّر فولفسبورغ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر الهولندي فاوت فيخهورست بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكن بوروسيا دورتموند حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35 انبرى لها إيمري دجان بنجاح مدركا التعادل.

ومنح الدولي الهولندي الآخر دونيل مالين التقدم لبوروسيا دوتموند بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس (55). وكاد هالاند يفعلها بعد ثوان من دخوله بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس النمسوي بافاو بيرفان، قبل أن ينجح في الدقيقة 81 في استغلال تمريرة عرضية ليوليان براندت تابعها «طائرة» بكعب قدمه اليسرى على يمين الحارس. وهو الهدف العاشر لهالاند في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم.

