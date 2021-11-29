كلوب سعيد بالفوز على ساوثمبتون

دوليه

بدا مدرب ليفربول يورغن كلوب، مرتاحا للفوز العريض الذي حققه فريقه على ضيفه ساوثمبتون 4-0 أول من أمس، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنكليزي. وعلى ملعب «آنفيلد»، تقدم ليفربول بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، سجل منها البرتغالي ديوغو جوتا هدفين، قبل أن يضيف الفريق الأحمر هدفا رابعا مع بداية الشوط الثاني. وضيق ليفربول بهذا الفوز، الخناق على المتصدر تشلسي حيث تقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة. وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كان فوزا مريحا، لكن الفرص التي سنحت لهم كانت كبيرة للغاية، تصديات أليسون مذهلة، وهذه مساحة يجب أن نتحسن فيها، لكني أفهم أنه في غضون أسبوع مثل هذا عندما تفوز بثلاث مباريات فإن الحفاظ على تركيزك يمثل تحديًا للبشر».

وتابع «على الجانب الآخر كان بإمكاننا تسجيل المزيد إذا كنا أكثر هدوءًا، هذا شيء يجب أن نفكر فيه، يمكن أن يكون صنع القرار أفضل، شعرت بالراحة في النهاية لكنني لم أحس براحة كبيرة خلال المباراة». وتحدث كلوب عن أهمية الهدف المبكر الذي أحرزه جوتا، وقال: «تقول الإحصائيات إن ساوثمبتون يسجل غالبية أهدافه في أول 20 دقيقة، لذا من المهم في هذه المباراة التسجيل مبكرًا، اليوم كنا هناك منذ الثانية الأولى». وفي مباريات آخرى في الجولة ذاتها عاد أرسنال إلى سكة الانتصار بالفوز على نيوكاسل 2-0، كما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس 2-1، فيما تعادل نوريتش مع ولفرهامبتون 0-0، وبرايتون مع ليدز بالنتيجة ذاتها.

