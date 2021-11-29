ليل واصل نزيف النقاط

دوليه

واصل ليل حامل اللقب نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه نانت 1-1 أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي. ودخل ليل المباراة منتشيا بخطوته العملاقة نحو ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه سالزبورغ النمسوي 1-0 الثلاثاء، حيث انتزع منه صدارة المجموعة السابعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وبات على بعد نقطة واحدة من تخطي دور المجموعات. وبكر ليل بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي براق يلماز في الدقيقة التاسعة، ورد الضيوف بعد 13 دقيقة بواسطة لودوفيك بلاس (24). وحصل ليل على ركلة جزاء اثر عرقلة التركي زكي تشيليك أمام المرمى من المدافع البرازيلي فابيو الذي تلقى البطاقة الحمراء مباشرة، فانبرى لها المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد لكن الحارس ألبان لافون تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية لم تثمر (80).