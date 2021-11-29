بدر.. «عنوان القمة»

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عندما تتأزم الامور يكون النجم بدر المطوع حاضرا هذا ما اكده امام العربي باحرازه هدف فريقه القادسية ليعبر لقاء القمة الذي جمع بينهما اول من امس في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الاصفر رصيده الى 6 نقاط متساويا مع الكويت وكاظمة في نفس الرصيد بينما ظل العربي على رصيده السابق 3 نقاط.

ولا شك ان ما سارت عليه مجريات المباراة على مدار الشوطين كانت تشير بأنها لن تحسم الا عن طريق لاعب من نوعية بدر المطوع ممن يتمتع بالخبرة ويحسن استغلال انصاف الفرص وكيفية التعامل مع الاخطاء. وهذا ما حدث بالفعل عندما تقاسم الفريقان السيطرة ففي الشوط الاول نجح العربي من الاستحواذ على الكرة لكن دون ان تكون هناك فرص حقيقية تذكر، مجرد تحركات للسنوسي الهادي والميل للاستعراض في بعض الاحيان. وسبب ندرة فرص الاخضر عدم التمركز السليم من قبل المهاجم السوري علاء الدالي مع فقدان الفريق للاعب الذي يحسن التحرك خلف المهاجمين. ومهما كانت من جهود تبذل من لاعبي الوسط في قطع الكرات دون وجود مثل هذا اللاعب لن يكون الاخضر قادرا على تحقيق الفوز في المباريات الصعبة او عندما يجد امامه دفاعا قويا.

ولكن تلك السيطرة اختفت في الشوط الثاني عندما اعاد الاصفر تنظيم صفوفه والتخلي عن الطريقة الغريبة التي اتبعها المدرب خير الدين مضوي باللعب بنهج دفاعي مبالغ به لم يعتد الاصفر عليه وكأنه عاجز وليس لديه القدرة على مقارعة الخصم وبدليل عندما عاد لاسلوبه المعتاد الذي يكون عبر التصرف في الكرة حال الاستحواذ عليها والبدء في بناء العابه الهجومية واستغلال المساحات اظهر خطورة فعلية على الخصم ليجبره للتراجع وسنحت له فرص للتسجيل منها كرة بدرالمطوع الذي احرز منها هدفا بالخبرة باستغلاله خطأ سيلمان عبد الغفور عندما اراد ابعاد الكرة من امام أحمد الرياحي ليودعها بسهولة في المرمى ولم تنفع معها محاولة المدافعين أحمد ابراهيم وايمن محمود للحاق بها .وكشفت مواجهة القمة ان هناك بعض اللاعبين ليس بقادرين على اداء الواحبات منهم بالشكل السليم بالرغم من ان البعض منهم اصحاب الخبرة وبالاضافة الى ان المدربين سواء مضوي او انتي ميشا عليهما ان يكونا واقعيين من خلال تعاملهما مع مجريات المباراة او باختيار التشكيلة المناسبة بدلا من التأليف.

