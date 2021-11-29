اختتام «رماية عبدالله المبارك»

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أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة الراحل الشيخ عبدالله المبارك للرماية للموسم الرياضي (2021/2022) والتي اقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي ونظمها النادي الكويتي للرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها التي شملت رمايات المسدس والبندقية والقوس والسهم لفئتي الرجال والسيدات. وأكد الشيخ مبارك العبدالله في تصريح للصحفيين عقب ختام البطولة حرص أسرة الراحل الشيخ عبدالله المبارك رحمه الله على استمرار تنظيم هذه البطولة سنويا «تخليدا لذكراه كأحد رجالات الكويت الاوفياء» ودعما للنادي معتبرا ان هذه البطولة تعد محطة مهمة لاعداد الرماة الكويتيين وتجهيزهم للبطولات الدولية المقبلة. وأشاد الشيخ مبارك العبدالله بالجهود التي يقوم بها مجلس ادارة النادي رئيسا واعضاء لتطوير اللعبة في البلاد ما أثمر احراز المنتخب الكويتي للعديد من الإنجازات الكبيرة في اهم البطولات العالمية مهنئا الرماة والراميات الفائزين بمختلف مسابقات البطولة. من جانبه قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي في كلمته في حفل الختام ان هذه البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبير من رماة الكويت جاءت بمستوى فني متميز اذ حقق الرماة والراميات المشاركون نتائج طيبة مثمنا دعم الشيخ مبارك العبدالله لاقامة هذه البطولة سنويا وحرصه على حضور حفل الختام. وأشار العتيبي الى ان هذه البطولة القوية تعد استعدادا طيبا لرماة الكويت لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة وبطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية التي تستضيفها البلاد في شهري يناير ومارس على التوالي منوها بجهود اللجنة المنظمة للبطولة والحكام والرماة المشاركين «ما اثمر نجاح البطولة تنظيميا وفنيا». يذكر أن نتائج مسابقات البطولة أسفرت عن فوز رامي الحرس الوطني حمد النمشان بمسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار لفئة الرجال فيما توج الرامي علي المطيري من رماة نادي الرماية بلقب مسابقة البندقية ضغط هواء 10 أمتار لنفس الفئة. كما أحرز رامي الحرس الوطني فيصل الرشيدي لقب مسابقة رماية القوس والسهم لفئة الأولمبي فيما نال عبدالله مال الله من النادي المرتبة الأولى بالمسابقة نفسها لفئة المركب، وفي منافسات السيدات أحرزت رامية النادي سندس الحمد المركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار فيما نجحت زميلتها الرامية مريم ارزوقي بالفوز بلقب مسابقة البندقية ضغط هواء.

