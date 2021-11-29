بداية تحكيم غير موفقة؟

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من شاهد مباراة العربي والقادسية التي اقيمت يوم السبت استاء من قدرات حكم المباراة وفريق الفار ايضا في كيفية اتخاذ بعض القرارات التي كانت واضحة وضوح الشمس ولا مجال للشك فيها الا اذا عدنا الى ايام زمان قبل وجود الفار في هل الخطأ مقصود او غير مقصود؟ وهذا كان احد الاسباب الرئيسية لوجود تقنية الفار لمساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم بدرجة تقارب الـ 95%.. الا أن ما احبطنا هو ان الحكم يحق له ان يشاهد الخطأ بعينيه لكي يقرر قراره الاخير ولكن الظاهر ان حكام الفار كانوا اقوى شخصية منه وكأنهم يأمرونه بتجاهل هذه الاخطاء... فأنا قليلا ما اشاهد الجلسات الحوارية الرياضية اواخر الليل ولكنني كنت مقتنعاً بأن الاغلبية اكدت حق العربي بضربة جزاء او ضربتين على الارجح حسب ما جاء في تحليل الصحف ايضا للمباراة. فكيف سيكون شكل لجنة الحكام ومجلس ادارة الاتحاد من هذا المستوى التحكيمي لهذا الموسم اذا كان بهذه الطريقة تدار فيها المباريات من قبلهم... فالمطلوب عقد اجتماع سريع لمجلس الادارة مع لجنة الحكام ومن هم في غرفة الفار لكي نضع النقاط على الحروف... فلن يؤخر اللعب اذا ما اخذ الحكم دقيقتين لمشاهدة الواقعة حيث انه كان الاقرب لها من اي كاميرا فار. المباراة كانت سجالا بين الفريقين تقاسمها العربي بسيطرته بالشوط الاول واهدر الفرص أما في الشوط الثاني فكانت الافضلية للاصفر بعد تنظيم صفوفه ولكن الهدف هو اسوأ ما في المباراة من خطأ الحارس الذي لولاه لكان العربي مهزوما بأكثر من هدف في هذا الشوط وهذا «مسج» فني للاخضر بأن يراجع مستوى تنظيمه الدفاعي خصوصا من وسط الملعب. في الاخير نقول مبروك للاصفر وهاردلك للاخضر والظاهر انكم ستكونون في المرتبة الاولى والثانية في هذا الدوري اذا ما احسن الحكام ادارة المباريات القادمة.. والله من وراء القصد.

