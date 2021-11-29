الأبيض والأصفر.. «قمة اليد»

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تتجه أنظار جماهير كرة اليد اليوم إلى مباراة القمة الجماهيرية التي تجمع الكويت المتصدر مع القادسية الوصيف ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة الرابع مع الفحيحيل السادس في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وينفرد الكويت بصدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات دون أي هزيمة، يأتي بعده القادسية بـ14 نقطة، ثم السالمية 11 نقطة، وكاظمة وبرقان 10 نقاط، والفحيحيل 9 نقاط، ثم العربي 4 نقاط، وأخيراً القرين بنقطتين.

وستكون المواجهة اليوم بين الأبيض والأصفر في غاية الأهمية والقوة إذ يسعى القادسية إلى تأكيد قدرته على منافسة الكويت والحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، فيما يصر الأبيض على تحقيق الفوز في جميع مواجهاته مؤكداً تفرده في اللعبة حيث لم ينهزم الفريق طوال سبعة مواسم كاملة سوى مرة أمام السالمية في مباراة هامشية الموسم الماضي.

وعانى الأبيض كثيراً أمام غريمه في القسم الأول قبل أن يحقق الفوز بصعوبة وهو ما يؤكد أن مباراة اليوم ستكون مليئة بالنديّة والإثارة بين الطرفين خصوصاً أن الأصفر تطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخير وحقق 4 انتصارات متتالية وضعته في مركز الوصيف وهو يأمل بتأكيد هذا التطور من خلال تحقيق الفوز اليوم. وستكون المواجهة بين مدربين وطنيين هما وليد فيروز قائد الجهاز الفني للأصفر، وهيثم الرشيدي مدرب الأبيض اللذين يعتمدان على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تنتظر منهم الجماهير الكثير في لقاء الليلة.

وفي المباراة الثانية يأمل الفحيحيل الذي هزم السالمية في الجولة الماضية، في مواصلة تحقيق الانتصارت واللحاق بركب فرق المقدمة من خلال الفوز على كاظمة اليوم، في حين يسعى البرتقالي بدوره إلى الانفراد بالمركز الثالث عبر حصد نقطتي المباراة.

