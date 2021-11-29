فوز «سيدات الكويت» في «كرة الصالات»

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واصل فريق كرة الصالات بنادي الكويت صدارة دوري السيدات، بعد تغلبه على نادي سلوى الصباح 4-2 في المواجهة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة السادسة للبطولة، ليرفع الكويت رصيده إلى 21 نقطة في قمة الترتيب، فيما بقي رصيد نادي سلوى الصباح عند 3 نقاط في المركز الخامس. وتعادل العربي مع نادي الفتاة 1-1 في مباراة مثيرة ومتكافئة بأغلب فتراتها، ليرفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما حافظ «الفتاة» على وصافة الترتيب بوصوله إلى النقطة الـ 16. وسجل السالمية أعلى نتائج الجولة السادسة، بعدما تغلب على فتيات العيون 12-3 ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده في المركز السادس، فيما بقي فتيات العيون عند 6 نقاط فقط في المركز الرابع.

