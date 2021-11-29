القادسية لمواصلة الانتصارات في «الطائرة»

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يبحث القادسية عن انتصار جديد اليوم عندما يواجه برقان في الـ 05:30 مساء ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد مباراتين أخريين تجمعان الكويت مع الجهراء في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب كاظمة مع التضامن في الـ 06:00 مساء على صالة الثاني.

ويتصدر القادسية جدول الترتيب بأربعة انتصارات دون هزيمة، فيما يأتي بعده الكويت وكاظمة بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة لكل منهما، ثم برقان بانتصارين وهزيمتين، وبعده الجهراء بانتصار واحد مقابل 3 هزائم، وأخيراً العربي والتضامن انتصار مقابل 4 هزائم.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكثر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات.

ويسعى القادسية الذي يقدم مستويات لافتة إلى مواصلة انتصاراته وهو يبدو أقرب إلى تحقيق الفوز اليوم قياساً على ما قدمه كل فريق لغاية الآن. ويضم الأصفر مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج بقيادة المدرب البحريني المميز رضا علي الذي اعاد الفريق إلى الألقاب في الموسم الماضي بتحقيقه بطولة الدوري. وفي المباراتين الأخريين يبدو الكويت وكاظمة اقرب الى الفوز على خصميهما الجهراء والتضامن إذ يسعى الأبيض والبرتقالي إلى تحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة القادسية على المركز الاول.

