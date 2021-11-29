العربي لتجاوز الساحل في «سلة الأولى»

محلية

يسعى العربي إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الساحل في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع النصر مع الصليبخات في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر اليرموك ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يليه الشباب 6 نقاط، ثم العربي 5 نقاط، والنصر والساحل والصليبخات والتضامن 4 نقاط لكل منهم. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط بين الفرق، وهو خاض 3 مباريات خسرها جميعا أمام الشباب والصليبخات واليرموك.

ويريد العربي أن يحقق الانتصار على الساحل اليوم ويتساوى بالصدارة مع اليرموك وهو قادر على تحقيق هدفه قياساً على مستوى الطرفين لغاية الآن. وفي المباراة الثانية ستكون المنافسة حاضرة بين النصر والصليبخات مع أفضلية للأول الذي يسعى إلى المنافسة على المراكز الأولى.

