كأس الهجن لـ «الهاجري»

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فازت الذلول عناد العائد لعبيد الهاجري بكأس النادي الكويتي للهجن المخصصة للجذاع قعدان على مسافة 6 كم بعد منافسة قوية مع الذلول نجد لربيح العجمي والذلول سياف لعبد الرحمن العجمي التي احتلت المركز الثالث. وتفوقت الذلول الشاهينية ملك حسين الدواس بالشوط الاول المخصص للحيل والثنايا ابكار على مسافة 8 كم، والذلول محسوب لربيح العجمي في الشوط الثاني المخصص للسودانيات والثنايا ابكار على مسافة 8 كم والذلول العدملي لبدر العتيبي بالشوط الثالث المخصص للثنايا قعدان على مسافة 8 كم. وفازت الذلول مبشر لعبد الله المطيري بالمركز الاول في الشوط الرابع المخصص للفحول على مسافة 8 كم والذلول مضاوي لعبد المحسن المري بالشوط الخامس المخصص للجذاع ابكار على مسافة 6 كم.

