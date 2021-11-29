«أوميكرون» سينتشر في كل مكان

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أغلقت المزيد من دول العالم حدودها الجوية في وجه عدد من دول منطقة جنوب أفريقيا عقب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق، بينما سجلت اصابات به في العديد من دول العالم خارج جنوب أفريقيا وجيرانها، ومنها ألمانيا وايطاليا وبلجيكا وهونغ كونغ، وآخرها أستراليا.

في غضون ذلك قال خبير الأمراض المعدية في أميركا، د.أنتوني فوتشي ان متغير «أوميكرون» قد يكون موجوداً بالفعل في الولايات المتحدة خلال مقابلة مع محطة «NBC» مشيراً في الوقت ذاته الى أن المتغير الجديد سينتشر في كل مكان. وحذر فوتشي من أن متغير «أوميكرون» كما أصبح معروفاً والذي بدأ ينتشر في جنوب افريقيا شديد العدوى والانتقال. وأوضح أن علماء الولايات المتحدة يتواصلون بنشاط مع زملائهم في جنوب افريقيا للحصول على مزيد من التفاصيل حول المتحور.وفرضت دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغواتيمالا ودول أوروبية قيودا على السفر من جنوب القارة الافريقية، حيث تم رصد السلالة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية امس أن سلطات البلاد علقت الرحلات الجوية من والى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر؛ بسبب مخاوف من انتشار سلالة «أوميكرون». وكانت الرياض علقت الرحلات الجوية الجمعة الماضية من والى جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو واسواتيني».

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحافي «نحتاج الآن الى الذهاب أبعد.. وتطبيق نظام فحص جديد». وبالتالي، سيتعين حاليا على جميع البريطانيين والأجانب الخضوع لفحص «بي سي آر» بعد يومين من وصولهم الى أراضي المملكة المتحدة وعزل أنفسهم الى حين صدور النتيجة.

كما قررت اسرائيل حظر دخول جميع الأجانب اليها، وذلك بهدف التصدي للمتحور الجديد من فيروس كورونا وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان ان الحظر سيستمر 14 يوما.

واضافة الى دول منطقة جنوب أفريقيا، رصدت كل من بريطانيا وألمانيا وايطاليا وهولندا وهونغ كونغ واسرائيل اصابات بمتحور «أوميكرون»، كما ذكر مسؤولون صحيون في أستراليا امس أنهم اكتشفوا اصابتين بالمتحور للمرة الأولى وذلك بعد اجراء اختبار لراكبين من جنوب أفريقيا وصلا الى سيدني.

من جهتها ذكرت وكالة الصحة الأوروبية أن «أوميكرون» يمثل خطرا مرتفعا على القارة. وذكر خبراء في منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية بشأن المتحور الجديد تفيد بأنه يمثل «خطرا متزايدا للاصابة مجددا»، مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها المتحور «دلتا» الذي ظهر أول مرة في الهند قبل قرابة عام. وتحدثت رئيسة اللجنة الاستشارية الأفريقية بشأن المناعة في منظمة الصحة العالمية هيلين ريس أن اللقاحات المتوفرة ضد فيروس كورونا لا تزال قادرة على حماية الناس، لكن يجب الانتظار لظهور نتائج الاختبارات التي يجريها العلماء حاليا على المتحور «أوميكرون»، ورأت المسؤولة أن اغلاق الحدود ربما لن يكون حلا مشيرة الى أن استمرار الالتزام باجراءات السلامة واللقاحات هو الوسيلة المثلى لمواجهة المتحور الجديد.

