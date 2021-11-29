«الصحة العالمية» تلوم: غياب العدالة في اللقاحات

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جنيف - الوكالات: حذر خبراء منظمة الصحة العالمية، من ان البيانات الأولية حول المتحور الجديد لفيروس كورونا تشير الى أنه يمثل «خطرا متزايدا للاصابة مجددا» مقارنة بالتحورات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، شديد العدوى والمنتشر على نطاق واسع، بينما يعكف العلماء على استكشاف ما اذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الصمود أمامه.

وفي هذا السياق نشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي في «تويتر» عدة فيديوهات شارحة للأسباب التي أدت وما زالت تؤدي لظهور متحورات من فيروس كورونا. وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة المتحور الجديد لـ«كوفيد-19» الذي رُصد أول مرة في جنوب افريقيا على أنه «مقلق» وأطلقت عليه اسم أوميكرون. وفي هذا السياق قالت الصحة العالمية في تغريدة ان عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لـ«كوفيد-19» وبالتالي المزيد من الوفيات، ما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا، ما يؤدي بدوره الى الخلل الاقتصادي والاجتماعي. وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم.

وفي تغريدة أخرى، قالت الصحة العالمية ان ظهور متحور «أوميكرون» الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح الى الآن.

وفي تغريدة ثالثة، أشارت المنظمة الأممية الى أن اللقاح يمكن أن يقي الشخص من الأعراض الخطيرة لـ«كوفيد-19» وبالتالي يحميه من خطر الوفاة بالفيروس.

الا أنها شددت على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية دائما وأبدا، ومنها:

ارتداء قناع الوجه والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص والتهوية الجيدة وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال واخيرا الحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت

ويعكف العلماء على دراسة فاعلية اللقاحات المتوافرة في مواجهة أوميكرون. ويبدو أن العلماء في جنوب افريقيا غير متأكدين من فعالية اللقاحات الموجودة ضد الشكل الجديد للفيروس.

وذكرت السلطات الصحية في جنوب افريقيا أن الأعراض المصاحبة للاصابة بهذا المتحور لا تختلف عن أعراض الاصابات الأخرى وتتمثل في «فقدان حاسة الشم والتذوق، والحمى، واحتقان الحلق، وضيق في التنفس، وألم بالمفاصل والعضلات، وصداع». وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفييرا، في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة بجنوب افريقيا، ان المتحور الجديد ينطوي على عدد «كبير جدا» من الطفرات «ويمكننا أن نرصد امكان انتشاره بسرعة كبيرة».

ويفيد علماء بأن المتحور «بي.1.1.529» يحمل ما لا يقل عن 10 نسخ مختلفة، في مقابل نسختين للمتحور دلتا. وقال البروفسور ريتشارد ليسيلز ان «ما يقلقنا هو أن هذا المتحور قد لا يكون لديه قدرة انتقال متزايدة فحسب، بل قد يكون قادرا على اختراق أجزاء من جهاز المناعة لدينا».

وحصل نحو 54% من سكان العالم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ«كوفيد-19»، لكن تلقى 5.6% فقط في البلدان المنخفضة الدخل اللقاح بحسب موقع «اور وورلد ان داتا».

وفي جنوب افريقيا، الدولة الأكثر تضرراً في القارة، تم تطعيم 23.8% من السكان بشكل كامل.

