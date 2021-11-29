واشنطن تخيِّر طهران بين «الاتفاق» و«الأزمة»

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فيينا - الوكـالات: حذر المبعوث الأميركي الخاص لايران روبرت مالي من أن المحادثات المقبلة في فيينا نقطة حاسمة يتعين فيها على ايران أن تختار اما العودة الى الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع تخفيف العقوبات والالتزام بالقيود على برنامجها واما الدخول في أزمة والخضوع للضغوط. وجدد مالي في مقابلة مع اذاعة «بي بي سي» البريطانية استعداد واشنطن للعودة الى الاتفاق، ولكنه دعا طهران الى الامتثال المتبادل لبنوده. ولم يستبعد المبعوث أن تمارس واشنطن وشركاؤها ضغوطا على ايران اذا استخدمت المباحثات في فيينا ذريعة لتسريع برنامجها النووي. وأشار مالي الى أن ايران لن تفلح اذا ظنت أنها تستطيع استغلال الوقت لتوسيع نفوذها. وقال «اذا كانت ايران تعتقد أن بامكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول انها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك».

وتابع مالي «نأمل ألا نصل الى ذلك، ولكن اذا حدث ذلك، فسيتعين زيادة الضغط لنبعث رسالة الى ايران مفادها أن خيارها خطأ، وأن لديها مسارا مختلفا، لكنه ليس مسارا مفتوحا الى أجل غير مسمى لأن برنامج ايران النووي يُعرض أصل الاتفاق الذي تم التفاوض عليه للخطر».

وتُستأنف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وايران بمشاركة الدول الكبرى اليوم بعد توقف دام 5 أشهر.

في المقابل قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ان بلاده وفرت كل الظروف المناسبة للتوصل الى اتفاق «جيد وسريع» اذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها.

وفي تلك الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الايرانية «ارنا» بأن علي باقري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وصل على رأس وفد ايراني الى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في الجولة السابعة من محادثات احياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الايراني ان بلاده لديها عدة خيارات لكنها اختارت التفاوض، وستمضي فيه بجدية للتوصل الى اتفاق. وصرح عبداللهيان قائلا «موقفنا واضح وصريح بشأن مفاوضات فيينا وهو أنه يجب ضمان مصالح وحقوق الشعب الايراني… يجب رفع العقوبات، ونأمل أن نتمكن من اتخاذ خطوات أساسية وناجحة خلال هذه المحادثات».

وتابع «لسنا مكتوفي الأيدي ولدينا عدة خيارات لكننا اخترنا التفاوض… جادون في المفاوضات والتوصل الى اتفاق ونأمل أن نشهد موقفا مماثلا من الأطراف الغربية». وأضاف «أكدنا لهذه الدول أننا حكومة براغماتية ونسعى الى تحقيق النتائج».

ومع الاستعداد لاستئناف المفاوضات، يبرز خلاف حول منشأة كرج الايرانية المختصة بتصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم، اذ رفضت طهران التهديدات الأميركية بشأنها.وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي على أن المنشأة مرتبطة بالاتفاق النووي، و«لا يحق لمن انسحب من الاتفاق ابداء وجهة نظره بشأنها».

