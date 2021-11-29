توقيف العشرات بعد احتجاجات «عطش» عنيفة في أصفهان

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طهران - الوكالات: أعلنت الشرطة الايرانية توقيف ما يقرب من 70 شخصا اثر احتجاجات تخللتها أعمال عنف على خلفية جفاف نهر شهير في أصفهان، ثالث أكبر مدينة في ايران.

ومنذ أكثر من أسبوعين ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات.وبالاضافة الى الجفاف بسبب الاحترار المناخي يتهم السكان السلطات بتحويل المياه من المدينة لامداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضا نقصا شديدا في المياه. وللمرة الاولى شهدت التظاهرة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. ونقلت وكالة الأنباء مهر عن نور الدين سلطانيان الناطق باسم مستشفى جامعة أصفهان السبت قوله ان «من بين المحتجين الجرحى اثنان في حالة خطرة». ولم يشر الى وقوع قتلى.

وقال الجنرال في الشرطة حسن كرامي لوكالة أنباء «فارس» «أوقفنا 67 من العناصر الرئيسة والمحرضين الذين يقفون وراء الاضطرابات» في المدينة الجمعة. وأضاف كان «ألفان وثلاثة آلاف من مثيري الشغب في الاضطرابات» ونفذت عمليات التوقيف الشرطة والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» حيال حملة السلطات الايرانية الأمنية في أصفهان، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية. وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على تويتر عن «قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.. يحق للشعب الايراني التعبير عن شعوره بالاحباط ومحاسبة حكومته».

وقالت امرأة خمسينية في اتصال هاتفي «انا معتادة على السير في مجرى النهر مع أصدقاء لكن شرطة مكافحة الشغب تنتشر بأعداد كبيرة قرب جسر خاجو وتطلب من السكان تجنب هذه المنطقة». وأصبح نهر زايندة رود الجاف منذ العام 2000 والذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين.

