انتقاد مبطن للصين.. واشنطن تشيد بشفافية جنوب أفريقيا

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أشادت الولايات المتحدة بجنوب افريقيا لسرعة تعرفها الى المتحور الجديد لفيروس كورونا ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجهةً بذلك انتقادا مبطنا للصين. وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا، ناليدي باندور، وناقشا التعاون في مجال تطعيم سكان افريقيا ضد «كوفيد-19» حسبما ذكرت الخارجية الأميركية في بيان. وأشار البيان الى أن «بلينكن أشاد خصوصاً بعلماء جنوب افريقيا، لتعرفهم السريع الى المتحور «أوميكرون» وبحكومة جنوب افريقيا لشفافيتها في مشاركة هذه المعلومات» وهو ما ينبغي أن «يشكل نموذجاً للعالم». في المقابل، تشتكي سلطات جنوب افريقيا من أنها «تُعاقب» وتُعامل على نحو غير عادل بسبب ابلاغها عن اكتشاف «أوميكرون» اذ أصبح مواطنوها فجأة أشخاصاً غير مرغوب بهم في كل أنحاء العالم. وعبرت الحكومة الجنوب افريقية عن غضبها من الوصمة التي عانتها في اليومين الماضيين جراء الأنباء حول المتحورة أوميكرون التي لم يرد أحد سماعها. فيما قالت وزارة الخارجية في بيان ان قرار كثير من دول العالم حظر الرحلات الجوية من جنوب افريقيا بعد اكتشاف المتحور أوميكرون «يُشبه معاقبة جنوب افريقيا على اكتشاف المتحورات الجديدة في شكل أسرع». ووجهت الولايات المتحدة مراراً، في عهدي الرئيس السابق دونالد ترامب وسلفه الديموقراطي جو بايدن، انتقادات للصين لعدم اظهار شفافية في ما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا الذي رصد أول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر في كل أنحاء العالم ويودي بحياة زهاء 5,2 ملايين شخص.